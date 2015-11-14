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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 701702703704>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:34

Та я в курсі. Просто колупатися в чужих неприємностях - це вже занадто.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а за электричество скажите плиз.... гривен 800?

360, жена много поверхность юзает 8)
а в чем смысл вопроса то был?

в длительности работы тёплого пола.... извините я забыл что вы ..... :(

в очередной раз убедился что вести с вами какой либо диалог не имеет смысла :evil:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:47

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте

Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?


речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$

предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте

Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?


речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$

предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул
А ваш сарай сколько в цене потерял?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:21

  Оранжевый-хит сезона написав: А ваш сарай сколько в цене потерял?

Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:26

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: А ваш сарай сколько в цене потерял?

Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Це ще Кусакі в "Богатому папі писав"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:32

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: А ваш сарай сколько в цене потерял?

Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Что-то не понял? :wink:
Сам товарищ , ах какой человек сказал - в квартиры "в хороший дом, который в хорошем месте" БУИТ ДАРАЖАТЬ.
Правда уже скоро второй год как список "хорожий дом" "рожает". :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:50

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?


речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$

предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул

УжОс какой... Я за это время зарплаты меньше получил. Я так для себя никогда не считал. Блииииин. :cry:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В денежной - приносил %%. В чем разница?

Только в том, что чтобы получать проценты, нужно держать деньги в банках. В конце 14-ого и первой половине 15-ого люди наоборот выгребали. Вы пару раз обмолвились, что в эти игры с банками не играете. Помню у вас были столбы в Ощаде, которые вы не спешили заполнить. Я не Захар, у меня нет "матчасти", поэтому привожу данные по памяти.
Занести тогда в банки сумму это было идти против тренда к чему вы психологически не готовы - продаете, когда все продают, покупаете, когда все покупают. В 16-ом ставки по долларовым депо рухнули, идея гривнедепо вызывала у вас даже в начале 17-ого мягко говоря удивление.
Поэтому рассказывать, что вы прокатились на лифте высоких процентов, нам не нужно.

PS Можете не отвечать, чтобы не пугать людей своим "искрометным" юмором, а на такие посты (видимо срабатывает защита от перегрузки) вы по иному не отвечаете.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 27 бер, 2018 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:01

  flyman написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: А ваш сарай сколько в цене потерял?

Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Це ще Кусакі в "Богатому папі писав"

Злые языки говорят, что Киосаки заработал состояние на книге про недвижимость, а не на самой недвижимости...
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