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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:34
Та я в курсі. Просто колупатися в чужих неприємностях - це вже занадто.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:20
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а за электричество скажите плиз.... гривен 800?
360, жена много поверхность юзает
а в чем смысл вопроса то был?
в длительности работы тёплого пола.... извините я забыл что вы .....
в очередной раз убедился что вести с вами какой либо диалог не имеет смысла
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:47
airmax78 написав: kingkongovets написав:
нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте
Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?
речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$
предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:54
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте
Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?
речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$
предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул
А ваш сарай сколько в цене потерял?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:21
Оранжевый-хит сезона написав:
А ваш сарай сколько в цене потерял?
Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
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UA
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:26
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А ваш сарай сколько в цене потерял?
Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Це ще Кусакі в "Богатому папі писав"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:32
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А ваш сарай сколько в цене потерял?
Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Что-то не понял?
Сам товарищ , ах какой человек сказал - в квартиры "в хороший дом, который в хорошем месте" БУИТ ДАРАЖАТЬ.
Правда уже скоро второй год как список "хорожий дом" "рожает".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:50
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?
речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$
предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул
УжОс какой... Я за это время зарплаты меньше получил. Я так для себя никогда не считал. Блииииин.
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airmax78
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:58
airmax78 написав:
В денежной - приносил %%. В чем разница?
Только в том, что чтобы получать проценты, нужно держать деньги в банках. В конце 14-ого и первой половине 15-ого люди наоборот выгребали. Вы пару раз обмолвились, что в эти игры с банками не играете. Помню у вас были столбы в Ощаде, которые вы не спешили заполнить. Я не Захар, у меня нет "матчасти", поэтому привожу данные по памяти.
Занести тогда в банки сумму это было идти против тренда к чему вы психологически не готовы - продаете, когда все продают, покупаете, когда все покупают. В 16-ом ставки по долларовым депо рухнули, идея гривнедепо вызывала у вас даже в начале 17-ого мягко говоря удивление.
Поэтому рассказывать, что вы прокатились на лифте высоких процентов, нам не нужно.
PS Можете не отвечать, чтобы не пугать людей своим "искрометным" юмором, а на такие посты (видимо срабатывает защита от перегрузки) вы по иному не отвечаете.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Вів 27 бер, 2018 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:01
flyman написав: UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А ваш сарай сколько в цене потерял?
Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Це ще Кусакі в "Богатому папі писав"
Злые языки говорят, что Киосаки заработал состояние на книге про недвижимость, а не на самой недвижимости...
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UA
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