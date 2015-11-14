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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 701702703704>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:34

Та я в курсі. Просто колупатися в чужих неприємностях - це вже занадто.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а за электричество скажите плиз.... гривен 800?

360, жена много поверхность юзает 8)
а в чем смысл вопроса то был?

в длительности работы тёплого пола.... извините я забыл что вы ..... :(

в очередной раз убедился что вести с вами какой либо диалог не имеет смысла :evil:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:47

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте

Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?


речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$

предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте

Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?


речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$

предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул
А ваш сарай сколько в цене потерял?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:21

  Оранжевый-хит сезона написав: А ваш сарай сколько в цене потерял?

Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:26

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: А ваш сарай сколько в цене потерял?

Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Це ще Кусакі в "Богатому папі писав"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:32

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: А ваш сарай сколько в цене потерял?

Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Что-то не понял? :wink:
Сам товарищ , ах какой человек сказал - в квартиры "в хороший дом, который в хорошем месте" БУИТ ДАРАЖАТЬ.
Правда уже скоро второй год как список "хорожий дом" "рожает". :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:50

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?


речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$

предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул

УжОс какой... Я за это время зарплаты меньше получил. Я так для себя никогда не считал. Блииииин. :cry:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:54

Для рожевоокулярників і адептів секти прибиральниць з ЗП 1500 дол/міс.
Щоб вони зрозуміли, звідки виникає дисбаланс в ЗП українців та їхнього рівня життя:

"Заробітчани в 2017 році переказали з Польщі в Україну майже 4% українського ВВП, - заступник глави МЗС Цихоцький"
У Польщі зазначили, що це величезна сума грошей, і це означає, що велика кількість людей з українського боку здійснює діяльність у польській економіці."
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3057964

«У найближчі два роки Україну можуть полишити ще 50 тисяч медиків на додачу до тих 66 тисяч, які вже виїхали за два попередні роки. Сусідні країни, такі як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та інші активно залучають до себе лікарів з нашої держави і налаштовані надалі спрощувати вимоги до їхнього працевлаштування в себе».
http://uainfo.org/blognews/1522134349-b ... ordon.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:55

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?


речь шла не о вашем капитале, а о счете в затянувшемся матче айрмакс-кржн
и то шо вы (якобы) заработали за это время какие то %% к данному кейсу не относится
вы потеряли полтишок на продаже голосухи и минимум сорокундель (хотя я уверен шо там тоже полтишок) на аренде, пока вы были в поисках идеала и занимались творчеством на страницах этого форума - это факты
вы можете сколько угодно рассказывать шо это для такого высококвалифицированного и -оплачиваемого работника - шо пыль для морского офицера, но это эмоции и мы их оставляем за скобками
итог:
-90 000$

предвосхищая обвинения в злорадстве - вы сами посчитали необходимым вынести свои финансовые подробности на всеобщее обсуждение, за язык - повторюсь - вас никто не тянул

УжОс какой... Я за это время зарплаты меньше получил. Я так для себя никогда не считал. Блииииин. :cry:

Правда с одноклеточными иногда забавно общаться. :mrgreen:
А на этой ветке есть персонажи прям как из фильма "Тупой и ещё тупее" :oops:
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