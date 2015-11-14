Vlad442 написав:

airmax78 написав: В денежной - приносил %%. В чем разница? В денежной - приносил %%. В чем разница?

Только в том, что чтобы получать проценты, нужно держать деньги в банках. В конце 14-ого и первой половине 15-ого люди наоборот выгребали. Вы пару раз обмолвились, что в эти игры с банками не играете. Помню у вас были столбы в Ощаде, которые вы не спешили заполнить. Я не Захар, у меня нет "матчасти", поэтому привожу данные по памяти.Занести тогда в банки сумму это было идти против тренда к чему вы психологически не готовы - продаете, когда все продают, покупаете, когда все покупают. В 16-ом ставки по долларовым депо рухнули, идея гривнедепо вызывала у вас даже в начале 17-ого мягко говоря удивление.Поэтому рассказывать, что вы прокатились на лифте высоких процентов, нам не нужно.PS Можете не отвечать, чтобы не пугать людей своим "искрометным" юмором, а на такие посты (видимо срабатывает защита от перегрузки) вы по иному не отвечаете.