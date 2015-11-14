Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В денежной - приносил %%. В чем разница?
Только в том, что чтобы получать проценты, нужно держать деньги в банках. В конце 14-ого и первой половине 15-ого люди наоборот выгребали. Вы пару раз обмолвились, что в эти игры с банками не играете. Помню у вас были столбы в Ощаде, которые вы не спешили заполнить. Я не Захар, у меня нет "матчасти", поэтому привожу данные по памяти. Занести тогда в банки сумму это было идти против тренда к чему вы психологически не готовы - продаете, когда все продают, покупаете, когда все покупают. В 16-ом ставки по долларовым депо рухнули, идея гривнедепо вызывала у вас даже в начале 17-ого мягко говоря удивление. Поэтому рассказывать, что вы прокатились на лифте высоких процентов, нам не нужно.
PS Можете не отвечать, чтобы не пугать людей своим "искрометным" юмором, а на такие посты (видимо срабатывает защита от перегрузки) вы по иному не отвечаете.
Вы не правы, Макс держал бабулесы в Ощаде, Укргазе и Укрэксиме на сумму больше 200 000 грн в каждом.
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airmax78 написав:В денежной - приносил %%. В чем разница?
Только в том, что чтобы получать проценты, нужно держать деньги в банках. В конце 14-ого и первой половине 15-ого люди наоборот выгребали. Вы пару раз обмолвились, что в эти игры с банками не играете. Помню у вас были столбы в Ощаде, которые вы не спешили заполнить. Я не Захар, у меня нет "матчасти", поэтому привожу данные по памяти. Занести тогда в банки сумму это было идти против тренда к чему вы психологически не готовы - продаете, когда все продают, покупаете, когда все покупают. В 16-ом ставки по долларовым депо рухнули, идея гривнедепо вызывала у вас даже в начале 17-ого мягко говоря удивление. Поэтому рассказывать, что вы прокатились на лифте высоких процентов, нам не нужно.
PS Можете не отвечать, чтобы не пугать людей своим "искрометным" юмором, а на такие посты (видимо срабатывает защита от перегрузки) вы по иному не отвечаете.
Все так и было. 3 года, до обратного откупа прелести, я держал деньги в коробке под диваном. Было страшно, но зато, как только на ОЛХ засветилась прелесть - я тут как тут - 3 дня и я снова в бетоне. P.S. С вами шутить не буду - бесполезно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 27 бер, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Для рожевоокулярників і адептів секти прибиральниць з ЗП 1500 дол/міс. Щоб вони зрозуміли, звідки виникає дисбаланс в ЗП українців та їхнього рівня життя:
"Заробітчани в 2017 році переказали з Польщі в Україну майже 4% українського ВВП, - заступник глави МЗС Цихоцький" У Польщі зазначили, що це величезна сума грошей, і це означає, що велика кількість людей з українського боку здійснює діяльність у польській економіці." Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3057964
«У найближчі два роки Україну можуть полишити ще 50 тисяч медиків на додачу до тих 66 тисяч, які вже виїхали за два попередні роки. Сусідні країни, такі як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та інші активно залучають до себе лікарів з нашої держави і налаштовані надалі спрощувати вимоги до їхнього працевлаштування в себе». http://uainfo.org/blognews/1522134349-b ... ordon.html
UA написав:Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив. В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Давайте разделять. Просто недвижимость как предмет потребления это пассив, который стареет как физически, так и морально, на обслуживание которого нужны деньги - коммунальные, налоги, ремонты и т.п. Но в нем можно жить. Другое дело, когда эта недвижимость используется в бизнесе. Сдача в аренду это бизнес с затратами времени и сил, рисками, вложением денег в покупку.
zahar_ написав:ХОРОШО ЧТО НА ОДНОМ МОЁМ ОБЪКТЕ арендаторы с детьми съехали
так ГДЕ сканы договоров купли 4х гостинок на Лесном год назад по 15к?
учёткам клонам ответы не полагаются.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.