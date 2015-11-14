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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:29

  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)


Падіння новобудоКРЖН, який "не дешевшає")))

Як там ситуація з 3к панельками на Солом,янці?
Скоро будуть по 18500, а новобуди по 37 000 ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:31

  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....

Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)

Купи тёще панельный хрущик на тампере
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:45

  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....

Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)

Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:47

  airmax78 написав:
  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....

Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)

Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.

только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....

Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)

Купи тёще панельный хрущик на тампере

Первый с его пробивностью может прекрасную трёху в панельном клубном доме за 25 куе намутить. Я в него верю.
Он такой - "В двое, втрое выше нормы чтоб цвела страна моя" :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:51

  airmax78 написав:
  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....

Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)

Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.


В смысле в лучшем доме? Они ж как бы одинаковые.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:58

  Первый написав:
  airmax78 написав:Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.


В смысле в лучшем доме? Они ж как бы одинаковые.

Жильцы дома #13 так не думают. 13й дом - самый качественный. У него на круглых башнях даже металлоконструкции есть (в 13а и 13б на них сэкономили).
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:02

  Оранжевый-хит сезона написав:только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ

За 3к в Г-во еще дают в морду, или уже даже не звонят? :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.

только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ

Конговцу с Владом, Захаром и прочими Эгоистами спасибо надо сказать. Они меня исцелили от самомнения. В ЦП и РТ имеет право жить только креативный класс: бизнесмены, стартаперы и звезды шоу бизнеса. А для таких как я сойдет и Голосеево.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:07

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ

За 3к в Г-во еще дают в морду, или уже даже не звонят? :mrgreen:

Завидуйте молча.
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