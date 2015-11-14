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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:29
Первый написав:
Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)
Падіння новобудоКРЖН, який "не дешевшає")))
Як там ситуація з 3к панельками на Солом,янці?
Скоро будуть по 18500, а новобуди по 37 000 ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:31
Первый написав:
Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)
Купи тёще панельный хрущик на тампере
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:45
Первый написав:
Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)
Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:47
airmax78 написав: Первый написав:
Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)
Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:50
Оранжевый-хит сезона написав: Первый написав:
Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)
Купи тёще панельный хрущик на тампере
Первый с его пробивностью может прекрасную трёху в панельном клубном доме за 25 куе намутить. Я в него верю.
Он такой - "В двое, втрое выше нормы чтоб цвела страна моя"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:51
airmax78 написав: Первый написав:
Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)
Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
В смысле в лучшем доме? Они ж как бы одинаковые.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:58
Первый написав: airmax78 написав:
Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
В смысле в лучшем доме? Они ж как бы одинаковые.
Жильцы дома #13 так не думают. 13й дом - самый качественный. У него на круглых башнях даже металлоконструкции есть (в 13а и 13б на них сэкономили).
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:02
Оранжевый-хит сезона написав:
только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
За 3к в Г-во еще дают в морду, или уже даже не звонят?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:04
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
Конговцу с Владом, Захаром и прочими Эгоистами спасибо надо сказать. Они меня исцелили от самомнения. В ЦП и РТ имеет право жить только креативный класс: бизнесмены, стартаперы и звезды шоу бизнеса. А для таких как я сойдет и Голосеево.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:07
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
За 3к в Г-во еще дают в морду, или уже даже не звонят?
Завидуйте молча.
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