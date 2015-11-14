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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:12

  UA написав:Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности. :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:24

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ

За 3к в Г-во еще дают в морду, или уже даже не звонят? :mrgreen:

Не знаю, я не продаю. Я тут живу. Вопрос продажи мне станет интересен лет через 8 не раньше.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:24

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.

только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ

Конговцу с Владом, Захаром и прочими Эгоистами спасибо надо сказать. Они меня исцелили от самомнения. В ЦП и РТ имеет право жить только креативный класс: бизнесмены, стартаперы и звезды шоу бизнеса. А для таких как я сойдет и Голосеево.

Для таких как вы нужно купить участок и построить дом.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:25

  Эгоист написав:
  UA написав:Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности. :mrgreen:

Или потерять всё в результате судов.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  UA написав:Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности. :mrgreen:

Или потерять всё в результате судов.

Ты уже вон сколько денег потерял и ниче, живешь и размножаешься.
Думаю, там вероятность "потерять всё в результате судов" меньше 50%. :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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  #<1 ... 703704705706
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