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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:12
UA написав:
Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:24
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
За 3к в Г-во еще дают в морду, или уже даже не звонят?
Не знаю, я не продаю. Я тут живу. Вопрос продажи мне станет интересен лет через 8 не раньше.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:24
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
Конговцу с Владом, Захаром и прочими Эгоистами спасибо надо сказать. Они меня исцелили от самомнения. В ЦП и РТ имеет право жить только креативный класс: бизнесмены, стартаперы и звезды шоу бизнеса. А для таких как я сойдет и Голосеево.
Для таких как вы нужно купить участок и построить дом.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:25
Эгоист написав: UA написав:
Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности.
Или потерять всё в результате судов.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:40
Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав: UA написав:
Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности.
Или потерять всё в результате судов.
Ты уже вон сколько денег потерял и ниче, живешь и размножаешься.
Думаю, там вероятность "потерять всё в результате судов" меньше 50%.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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