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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:24

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.

только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ

Конговцу с Владом, Захаром и прочими Эгоистами спасибо надо сказать. Они меня исцелили от самомнения. В ЦП и РТ имеет право жить только креативный класс: бизнесмены, стартаперы и звезды шоу бизнеса. А для таких как я сойдет и Голосеево.

Для таких как вы нужно купить участок и построить дом.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:25

  Эгоист написав:
  UA написав:Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности. :mrgreen:

Или потерять всё в результате судов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  UA написав:Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив.
В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.

Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности. :mrgreen:

Или потерять всё в результате судов.

Ты уже вон сколько денег потерял и ниче, живешь и размножаешься.
Думаю, там вероятность "потерять всё в результате судов" меньше 50%. :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:45

Почем сейчас паркоместа в Chelsea Tower и сколько их, кто знает?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:52

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В денежной - приносил %%. В чем разница?

Только в том, что чтобы получать проценты, нужно держать деньги в банках. В конце 14-ого и первой половине 15-ого люди наоборот выгребали. Вы пару раз обмолвились, что в эти игры с банками не играете. Помню у вас были столбы в Ощаде, которые вы не спешили заполнить. Я не Захар, у меня нет "матчасти", поэтому привожу данные по памяти.
Занести тогда в банки сумму это было идти против тренда к чему вы психологически не готовы - продаете, когда все продают, покупаете, когда все покупают. В 16-ом ставки по долларовым депо рухнули, идея гривнедепо вызывала у вас даже в начале 17-ого мягко говоря удивление.
Поэтому рассказывать, что вы прокатились на лифте высоких процентов, нам не нужно.

PS Можете не отвечать, чтобы не пугать людей своим "искрометным" юмором, а на такие посты (видимо срабатывает защита от перегрузки) вы по иному не отвечаете.

Все так и было. 3 года, до обратного откупа прелести, я держал деньги в коробке под диваном. Было страшно, но зато, как только на ОЛХ засветилась прелесть - я тут как тут - 3 дня и я снова в бетоне.
P.S. С вами шутить не буду - бесполезно.

серйо,
в сьомной квартірє то?
нє, я би тільки в трулях...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:55

  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....

Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)

а шо упало?
план окружєнія Куйова кавалірками в стадіі подготовкі.
сейчас укрєпляєцца цокальний плацдарм.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:57

  airmax78 написав:
  Первый написав:Наблюдаю падение помпеи...
Захар, флай, Юра....
И тут Ейр.
Как дальше жить.....

Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)

Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.

я так ефіри скупляю на кріпто біржі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:06

  Эгоист написав:Почем сейчас паркоместа в Chelsea Tower и сколько их, кто знает?

Эгоист, Челси - это для нуворишей из регионов. Для креативного класса - соседний Тетрис. Там 60 куе за место.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:29

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Почем сейчас паркоместа в Chelsea Tower и сколько их, кто знает?

Эгоист, Челси - это для нуворишей из регионов. Для креативного класса - соседний Тетрис. Там 60 куе за место.

Это недорого. Для состоятельных людей-валенков. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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