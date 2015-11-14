Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Форточка сильно манила, помахивая створкой - уже не мог больше сопротивляться. Опять же: ради полной чистоты эксперимента: продана прелесть - куплена прелесть. Только в лучшем доме, на более высоком этаже, с лучшей планировкой и на nn куе дешевле.
только нафига? если ещё 7 лет назад у этого комплекса была какая то престижность то сейчас он шлак по сравнению с ЦП или РТ
Конговцу с Владом, Захаром и прочими Эгоистами спасибо надо сказать. Они меня исцелили от самомнения. В ЦП и РТ имеет право жить только креативный класс: бизнесмены, стартаперы и звезды шоу бизнеса. А для таких как я сойдет и Голосеево.
Для таких как вы нужно купить участок и построить дом.
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UA написав:Мы пришли к выводу, что недвижимость это не актив, а пассив. В принципе как авто, только с большим сроком эксплуатации.
Согласен. Но бывают исключения. Например, у скромного покупателя квартиры в ЖК Фундуклеевский есть все шансы удвоить ее стоимость за пару лет стабильности.
Или потерять всё в результате судов.
Ты уже вон сколько денег потерял и ниче, живешь и размножаешься. Думаю, там вероятность "потерять всё в результате судов" меньше 50%.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Почем сейчас паркоместа в Chelsea Tower и сколько их, кто знает?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:В денежной - приносил %%. В чем разница?
Только в том, что чтобы получать проценты, нужно держать деньги в банках. В конце 14-ого и первой половине 15-ого люди наоборот выгребали. Вы пару раз обмолвились, что в эти игры с банками не играете. Помню у вас были столбы в Ощаде, которые вы не спешили заполнить. Я не Захар, у меня нет "матчасти", поэтому привожу данные по памяти. Занести тогда в банки сумму это было идти против тренда к чему вы психологически не готовы - продаете, когда все продают, покупаете, когда все покупают. В 16-ом ставки по долларовым депо рухнули, идея гривнедепо вызывала у вас даже в начале 17-ого мягко говоря удивление. Поэтому рассказывать, что вы прокатились на лифте высоких процентов, нам не нужно.
PS Можете не отвечать, чтобы не пугать людей своим "искрометным" юмором, а на такие посты (видимо срабатывает защита от перегрузки) вы по иному не отвечаете.
Все так и было. 3 года, до обратного откупа прелести, я держал деньги в коробке под диваном. Было страшно, но зато, как только на ОЛХ засветилась прелесть - я тут как тут - 3 дня и я снова в бетоне. P.S. С вами шутить не буду - бесполезно.
серйо, в сьомной квартірє то? нє, я би тільки в трулях...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Наблюдаю падение помпеи... Захар, флай, Юра.... И тут Ейр. Как дальше жить.....
Нужно быстренько что-то купить для успокоения ЧСВ:-)
а шо упало? план окружєнія Куйова кавалірками в стадіі подготовкі. сейчас укрєпляєцца цокальний плацдарм.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Эгоист написав:Почем сейчас паркоместа в Chelsea Tower и сколько их, кто знает?
Эгоист, Челси - это для нуворишей из регионов. Для креативного класса - соседний Тетрис. Там 60 куе за место.
Это недорого. Для состоятельных людей-валенков.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:план окружєнія Куйова кавалірками в стадіі подготовкі. сейчас укрєпляєцца цокальний плацдарм.
Куйов уже собираются дорогой окружать, за 2 миллиарда баксов. У нас есть традиция строить жильё вдоль дорог( а не подальше от них). Так что могут наклепать кавалирок по самое нехочу под лозунгом " 20 минут и ты в центре столицы"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Был давеча на Позняках возле ТРЦ Алладин. Решил ехать назад домой на авт. №45 (расписание посмотрел зарание и автобус пришёл практически по расписанию), На повороте с Вишняковского на Ревуцкого увидел дом что строят славка непоп, мишка голица и сирьожа лавочкин (в миру депутат КМР С. Кримчак). Чего-то подумалось - вот козлы они и при продажах через фундамент дурят покупателей. Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.