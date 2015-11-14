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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.

напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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