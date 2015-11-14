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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:20
zahar_ написав:
Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.
напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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