RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.

напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9400
З нами з: 05.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:40

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.

напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?

У меня Славка Непоп не шалил. Может боялся что ребята из ПР если сдачу затянет по печени надают.
Дом на Милославской 2 получил сертификат соотвествия в срок, который был отмечен в договоре: ДЕКАБРЬ 2013. ВиФеЯ,говорят, был такой - мог и в рыло дать, если видел что его лохотронят. Дом по Милославской2 шёл по Программе Доступне житло и славка непоп чисто засцал там сроки затягивать.
Это при кондитере и бетоноголовом славка непоп скурвился и начал сроки неимоверно затягивать по сдаче домов ЖИ.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 27 бер, 2018 17:45, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22489
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:41

  Serg-ik написав:
  flyman написав:план окружєнія Куйова кавалірками в стадіі подготовкі.
сейчас укрєпляєцца цокальний плацдарм.

Куйов уже собираются дорогой окружать, за 2 миллиарда баксов. У нас есть традиция строить жильё вдоль дорог( а не подальше от них). Так что могут наклепать кавалирок по самое нехочу под лозунгом " 20 минут и ты в центре столицы"

Ура, цены на хрущики на Дорогожичах пойдут вниз! Вот тогда мы с вами и закупимся.
Еще и на литовскую бэху останется! :D
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 22.08.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:51

  zahar_ написав:Это недорого. Для состоятельных людей-валенков. :wink:

Для бедных, но подающих надежды художников, в Челси висят пару бюджетных двух 85м2 всего за 140-150куе. Паркинг можно арендовать в соседней Деловой 2б. Лайфхак! :D
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 22.08.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:24

  Alex6 написав:
  alkasander написав:
  Alex6 написав:
Цена на 1K за воздух Варшавского...

март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат


Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр


Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2

Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.


Менял по 26.4
"март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?
alkasander
 
Повідомлень: 125
З нами з: 23.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:
  Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.

Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).
Интересно что же на очереди для масс будет? Кроме как мировой фонды ничего в голову и не приходит
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 29.07.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:02

  Loft написав:
J_P написав:
  Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.

Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).
Интересно что же на очереди для масс будет? Кроме как мировой фонды ничего в голову и не приходит
у пересічних не вистачає коштів на пристойне взуття чи повноцінне харчування. Які вже там фонди!)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18569
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:04

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Это недорого. Для состоятельных людей-валенков. :wink:

Для бедных, но подающих надежды художников, в Челси висят пару бюджетных двух 85м2 всего за 140-150куе. Паркинг можно арендовать в соседней Деловой 2б. Лайфхак! :D


На деловой 2б в аренду паркингов нет. А после того как оттуда угнали ренж то к залетным новичкам ищущим паркинг в аренду относятся очень и очень настороженно. Неплохо было бы лайфхаки подтверждать практикой
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 25.12.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:04

Забавное, из жизни "вести с полей", было вот такое сообщение -
  vano80 написав:
  Жук написав:вести с полей.
продана 1к на Дорогожичах. дом кирпич 5/5, общая площадь 25 кв.м, кухня 4 кв.м, ванная совмещённая 4 кв.м.

цена 24900. ушла за неделю

фото для оценки:
http://i.piccy.info/i9/96e1020698f4174b ... 882099.jpg
http://i.piccy.info/i9/ee6aa7bd2c838fce ... 215359.jpg
http://i.piccy.info/i9/37390af49497d2d4 ... 548852.jpg
http://i.piccy.info/i9/d14dd2bbf17c902f ... 215597.jpg


За неделю говоришь? http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11202572&page=0&fpart=1&vc=1 Объява 5 марта, 16 хотелка на штуку меньше, 18 желание торга. Ни о чем конечно не говорит, но ...


Проходит время, и что мы видим - http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11230101&an=0&page=0&gonew=1#UNREAD
27 марта, цена 22900, видно перепродают с наваром? :mrgreen: Ну и кому верить? :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 702
З нами з: 17.09.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:26

  Frant написав:у пересічних не вистачає коштів на пристойне взуття чи повноцінне харчування. Які вже там фонди!)))

так не встачае коштiв, що черги за харчем в супермаркетах. А перед тим пересiчний приiде на авто до супермаркета, заправивши те саме авто паливом.
А на той залишок коштiв, якого не вистачае - пересiчний купуе взяття за 3000-6000 грн.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 31.08.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 704705706707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1042, 1043, 1044
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10438 1901374
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 17:58
Faceless
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.