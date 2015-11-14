напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:40
У меня Славка Непоп не шалил. Может боялся что ребята из ПР если сдачу затянет по печени надают.
Дом на Милославской 2 получил сертификат соотвествия в срок, который был отмечен в договоре: ДЕКАБРЬ 2013. ВиФеЯ,говорят, был такой - мог и в рыло дать, если видел что его лохотронят. Дом по Милославской2 шёл по Программе Доступне житло и славка непоп чисто засцал там сроки затягивать.
Это при кондитере и бетоноголовом славка непоп скурвился и начал сроки неимоверно затягивать по сдаче домов ЖИ.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 27 бер, 2018 17:45, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:41
Ура, цены на хрущики на Дорогожичах пойдут вниз! Вот тогда мы с вами и закупимся.
Еще и на литовскую бэху останется!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:51
Для бедных, но подающих надежды художников, в Челси висят пару бюджетных двух 85м2 всего за 140-150куе. Паркинг можно арендовать в соседней Деловой 2б. Лайфхак!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 27 бер, 2018 18:24
Менял по 26.4
"март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?
Додано: Вів 27 бер, 2018 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно что же на очереди для масс будет? Кроме как мировой фонды ничего в голову и не приходит
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:02
у пересічних не вистачає коштів на пристойне взуття чи повноцінне харчування. Які вже там фонди!)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:04
На деловой 2б в аренду паркингов нет. А после того как оттуда угнали ренж то к залетным новичкам ищущим паркинг в аренду относятся очень и очень настороженно. Неплохо было бы лайфхаки подтверждать практикой
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:04
Забавное, из жизни "вести с полей", было вот такое сообщение -
Проходит время, и что мы видим -
27 марта, цена 22900, видно перепродают с наваром? Ну и кому верить?
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:26
так не встачае коштiв, що черги за харчем в супермаркетах. А перед тим пересiчний приiде на авто до супермаркета, заправивши те саме авто паливом.
А на той залишок коштiв, якого не вистачае - пересiчний купуе взяття за 3000-6000 грн.
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