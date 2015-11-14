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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 706707708709>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 719
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
153
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
109
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:43

  zahar_ написав:
  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.

напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?

У меня Славка Непоп не шалил. Может боялся что ребята из ПР если сдачу затянет по печени надают.
Дом на Милославской 2 получил сертификат соотвествия в срок, который был отмечен в договоре: ДЕКАБРЬ 2013. ВиФеЯ,говорят, был такой - мог и в рыло дать, если видел что его лохотронят. Дом по Милославской2 шёл по Программе Доступне житло и славка непоп чисто засцал там сроки затягивать.
Это при кондитере и бетоноголовом славка непоп скурвился и начал сроки неимоверно затягивать по сдаче домов ЖИ.

"сертификат соответствия" то от лукавого...
когда под заселение отдали?
когда на ремонт запустили?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заметьте, народ уже ничего не возбуждает! И даже поржать над домом номер 2 Владика и то день.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хватит бухать. Иди спать, а то сейчас начнешь нести бред десятком односложных постов. Как обычно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:28

Давненько не заходила на форум, аж соскучилась за некоторыми форумчанами. Все не перечитать за последние пару лет, но вдруг есть кто-то активно интересующийся и разбирающийся в новостроях Соломенка-Голосеевский (без привязки к метро, можно где-то чуть дальше, если очень интересный вариант) с ценами до 20 тыс за кв.м. - поделитесь информацией, а?
Olena_Olena
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Olena_Olena написав:Давненько не заходила на форум, аж соскучилась за некоторыми форумчанами. Все не перечитать за последние пару лет, но вдруг есть кто-то активно интересующийся и разбирающийся в новостроях Соломенка-Голосеевский (без привязки к метро, можно где-то чуть дальше, если очень интересный вариант) с ценами до 20 тыс за кв.м. - поделитесь информацией, а?
Оранж сити от Геоса, The Laces от Дбк4
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Хватит бухать. Иди спать, а то сейчас начнешь нести бред десятком односложных постов. Как обычно.
Я не бухаю, я в ванной.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Оранж сити от Геоса, The Laces от Дбк4

Благодарствую за ответ! На первый взгляд показалось, что The Lakes какой-то стремноватый, хотя местрорасположение нам нравится, все-таки присмотрюсь к нему поближе.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Olena_Olena написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Оранж сити от Геоса, The Laces от Дбк4

Благодарствую за ответ! На первый взгляд показалось, что The Lakes какой-то стремноватый, хотя местрорасположение нам нравится, все-таки присмотрюсь к нему поближе.
Напротив него кГс что то строит, но там наверное дороже. Главное не вляпайся в Эврику от Оркады.
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Вів 27 бер, 2018 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены.
Понятно, что у тех, кто топит за Оранж, рвет пукан и плохое настроение.
Местный идиот даже боится признаться на форуме куда вляпался. В разное время мечтал о разных домах в Эврике (7,6 и 2) и Акценте, но на этот праздник жизни не попал. Вот и колбасит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:38

Vlad442
Я тут давненько не была, выпала из общей картины - это вы так шутите? Или правда этот ЖК чем-то настолько примечателен?
Olena_Olena
 
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