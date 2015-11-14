Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.
напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?
У меня Славка Непоп не шалил. Может боялся что ребята из ПР если сдачу затянет по печени надают. Дом на Милославской 2 получил сертификат соотвествия в срок, который был отмечен в договоре: ДЕКАБРЬ 2013. ВиФеЯ,говорят, был такой - мог и в рыло дать, если видел что его лохотронят. Дом по Милославской2 шёл по Программе Доступне житло и славка непоп чисто засцал там сроки затягивать. Это при кондитере и бетоноголовом славка непоп скурвился и начал сроки неимоверно затягивать по сдаче домов ЖИ.
"сертификат соответствия" то от лукавого... когда под заселение отдали? когда на ремонт запустили?
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Давненько не заходила на форум, аж соскучилась за некоторыми форумчанами. Все не перечитать за последние пару лет, но вдруг есть кто-то активно интересующийся и разбирающийся в новостроях Соломенка-Голосеевский (без привязки к метро, можно где-то чуть дальше, если очень интересный вариант) с ценами до 20 тыс за кв.м. - поделитесь информацией, а?
Olena_Olena написав:Давненько не заходила на форум, аж соскучилась за некоторыми форумчанами. Все не перечитать за последние пару лет, но вдруг есть кто-то активно интересующийся и разбирающийся в новостроях Соломенка-Голосеевский (без привязки к метро, можно где-то чуть дальше, если очень интересный вариант) с ценами до 20 тыс за кв.м. - поделитесь информацией, а?
Оранж сити от Геоса, The Laces от Дбк4
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены. Понятно, что у тех, кто топит за Оранж, рвет пукан и плохое настроение. Местный идиот даже боится признаться на форуме куда вляпался. В разное время мечтал о разных домах в Эврике (7,6 и 2) и Акценте, но на этот праздник жизни не попал. Вот и колбасит.