|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:45
Olena_Olena написав:
Я тут давненько не была, выпала из общей картины - это вы так шутите? Или правда этот ЖК чем-то настолько примечателен?
Там очень модные МОПы, поэтому все раскуплено!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
-
Эгоист
-
-
- Повідомлень: 3087
- З нами з: 22.08.16
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:52
Эгоист написав:
МОПы
Новое для меня слово - предположу, это менеджер отдела продаж?
-
Olena_Olena
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 11.05.10
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 00:01
Vlad442 написав:
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены.
Ну так там цена за 2-ху около 60м была до лимона, у всех остальных окраин сейчас это цена на 1K 40-45м.
х****** дом в хорошем месте с гарантированной поставкой - наше все.
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 00:06
alkasander написав: Alex6 написав: alkasander написав:
Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2
Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.
Менял по 26.4
"март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?
Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда.
Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9
Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 01:34
Vlad442 написав:
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены.
Понятно, что у тех, кто топит за Оранж, рвет пукан и плохое настроение.
Местный идиот даже боится признаться на форуме куда вляпался. В разное время мечтал о разных домах в Эврике (7,6 и 2) и Акценте, но на этот праздник жизни не попал. Вот и колбасит.
Никто никуда не вляпался. Там только НЕкиевлянин захочет жить. И с машиной.
Он просто выпил не в меру и гонит.
А может просто достать тебя решил.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|