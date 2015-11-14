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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 706707708709

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:06

  alkasander написав:
  Alex6 написав:
  alkasander написав:Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр


Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2

Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.


Менял по 26.4
"март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?


Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда.
Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9
Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$ :shock:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 01:34

  Vlad442 написав:В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены.
Понятно, что у тех, кто топит за Оранж, рвет пукан и плохое настроение.
Местный идиот даже боится признаться на форуме куда вляпался. В разное время мечтал о разных домах в Эврике (7,6 и 2) и Акценте, но на этот праздник жизни не попал. Вот и колбасит.

Никто никуда не вляпался. Там только НЕкиевлянин захочет жить. И с машиной.
Он просто выпил не в меру и гонит.
А может просто достать тебя решил.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:10

  Olena_Olena написав:Vlad442
Я тут давненько не была, выпала из общей картины - это вы так шутите? Или правда этот ЖК чем-то настолько примечателен?

Да примечателен тем что за два года не сдали ни одного дома, а всё выставляют в продажу новые "песочницы". Типичная "пирамида продаж".
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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