|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 бер, 2018 00:06
alkasander написав: Alex6 написав: alkasander написав:
Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2
Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.
Менял по 26.4
"март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?
Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда.
Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9
Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 01:34
Vlad442 написав:
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены.
Понятно, что у тех, кто топит за Оранж, рвет пукан и плохое настроение.
Местный идиот даже боится признаться на форуме куда вляпался. В разное время мечтал о разных домах в Эврике (7,6 и 2) и Акценте, но на этот праздник жизни не попал. Вот и колбасит.
Никто никуда не вляпался. Там только НЕкиевлянин захочет жить. И с машиной.
Он просто выпил не в меру и гонит.
А может просто достать тебя решил.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 07:10
Olena_Olena написав:Vlad442
Я тут давненько не была, выпала из общей картины - это вы так шутите? Или правда этот ЖК чем-то настолько примечателен?
Да примечателен тем что за два года не сдали ни одного дома, а всё выставляют в продажу новые "песочницы". Типичная "пирамида продаж".
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18284
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|