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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 бер, 2018 00:06
alkasander написав: Alex6 написав: alkasander написав:
Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2
Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.
Менял по 26.4
"март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?
Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда.
Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9
Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$
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Alex6
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Додано: Сер 28 бер, 2018 01:34
Vlad442 написав:
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены.
Понятно, что у тех, кто топит за Оранж, рвет пукан и плохое настроение.
Местный идиот даже боится признаться на форуме куда вляпался. В разное время мечтал о разных домах в Эврике (7,6 и 2) и Акценте, но на этот праздник жизни не попал. Вот и колбасит.
Никто никуда не вляпался. Там только НЕкиевлянин захочет жить. И с машиной.
Он просто выпил не в меру и гонит.
А может просто достать тебя решил.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 07:10
Olena_Olena написав:Vlad442
Я тут давненько не была, выпала из общей картины - это вы так шутите? Или правда этот ЖК чем-то настолько примечателен?
Да примечателен тем что за два года не сдали ни одного дома, а всё выставляют в продажу новые "песочницы". Типичная "пирамида продаж".
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Додано: Сер 28 бер, 2018 08:15
Vlad442 написав:
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки.
Вывод 1: Оркада, продав в том массиве более 10 домов, так ничему и не научилась. Вместо того, чтобы снять сливки, поставив ценник на 1-2 тыс больше и продавать 6-12 мес, неспешно получая деньги по мере строительства, сливают всё, получая ненужное одномоментно в таком количестве бабло. Ненужное??? Тогда возможен
Вывод 2: Бабла нужно много и сразу, чтобы рассчитаться по долгам. Косвенно подтверждается предположение о пирамиде продаж. Например, нахватались предоплат в 2015 по низким ценам, а строить пришлось позже, когда цены подросли, латают дыры. Но если дыр нет, то
Вывод 3:берут много гривны, чтобы конвертнуть в дешёвый бакс, чтоб через 5-7 мес продать его подороже и рассчитаться с подрядчиками, которые дают материалы и работы с отсрочкой платежаю
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:00
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки.
Вывод 1: Оркада, продав в том массиве более 10 домов, так ничему и не научилась. Вместо того, чтобы снять сливки, поставив ценник на 1-2 тыс больше и продавать 6-12 мес, неспешно получая деньги по мере строительства, сливают всё, получая ненужное одномоментно в таком количестве бабло. Ненужное??? Тогда возможен
Вывод 2: Бабла нужно много и сразу, чтобы рассчитаться по долгам. Косвенно подтверждается предположение о пирамиде продаж. Например, нахватались предоплат в 2015 по низким ценам, а строить пришлось позже, когда цены подросли, латают дыры. Но если дыр нет, то
Вывод 3:берут много гривны, чтобы конвертнуть в дешёвый бакс, чтоб через 5-7 мес продать его подороже и рассчитаться с подрядчиками, которые дают материалы и работы с отсрочкой платежаю
так как Аркада это БАНК, то латают дыры, больше вариантов нет!
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:23
Vlad442 написав:
В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки. Люди с ночи стояли в очереди и не успели. В прайсе светятся 5 однушек и 4 двушки, которые под бронью и, может, сегодня уже оформлены.
Очередная брехня от АРКАДА. В очредной раз влад этот информационый мусор притащил на топик.
Новым читателям топика желающим понять реальное положение дел на первичке КРЖН пища к размышлению - аленевод ли влад ищущих аленей для загона в аркада или нет.
О себя добавлю - в Эврике Аркадой не ВВЕДЕНО В ЭКПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА. а ИНФОРМАЦИОНЫЙ МУСОР что притащил влад на топик это ТУПАЯ ИНСЦЕНИРОВКА Аркада.
И последнее. ЖОЧЕШЬ АДА -КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:27
Оранжевый-хит сезона написав:
Напротив него кГс что то строит, но там наверное дороже. Главное не вляпайся в Эврику от Оркады
Молодец. Мастер. Написал пост с оскорблениями, а после того, как я ответил, отредактировал.
Получилось, что я как бы на ровном месте цепляю человека.
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Vlad442
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:40
Serg-ik написав:
Вывод 1: Оркада, продав в том массиве более 10 домов, так ничему и не научилась. Вместо того, чтобы снять сливки, поставив ценник на 1-2 тыс больше и продавать 6-12 мес, неспешно получая деньги по мере строительства, сливают всё, получая ненужное одномоментно в таком количестве бабло
Мне тоже не понятна такая политика, но Аркада так делала всегда на моей памяти.
На самом деле они сразу получают 30% налом, потому что большинство покупают в рассрочку.
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Vlad442
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:42
Оранжевый-хит сезона написав: Olena_Olena написав:Vlad442
Я тут давненько не была, выпала из общей картины - это вы так шутите? Или правда этот ЖК чем-то настолько примечателен?
Да примечателен тем что за два года не сдали ни одного дома, а всё выставляют в продажу новые "песочницы". Типичная "пирамида продаж".
Cпасибо за ответ!
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Olena_Olena
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:47
zahar_ написав:
...
О себя добавлю - в Эврике Аркадой не ВВЕДЕНО В ЭКПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА.
...
И последнее. ЖОЧЕШЬ АДА -КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА.
На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.
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Diman
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