Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex6 написав:Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$ в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2
Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.
Менял по 26.4 "март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?
Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда. Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9 Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$
Скан прайса перведите по которому вам расчитывали вашу покупку. А то вы чего-то запутались. И вообще ваша столица фуфел и напёрсточки в плане ознакомления целевой аудитории с ценами воздуха столицы.
alkasander написав:Блин, откуда вы эти цифры берете??? Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Очередная брехня от АРКАДА. В очредной раз влад этот информационый мусор притащил на топик. Новым читателям топика желающим понять реальное положение дел на первичке КРЖН пища к размышлению - аленевод ли влад ищущих аленей для загона в аркада или нет. О себя добавлю - в Эврике Аркадой не ВВЕДЕНО В ЭКПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА. а ИНФОРМАЦИОНЫЙ МУСОР что притащил влад на топик это ТУПАЯ ИНСЦЕНИРОВКА Аркада.
И последнее. ЖОЧЕШЬ АДА -КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА.
У вас к Аркаде явно что-то личное
Но этот форум читают максимум пару сотен а покупателей новостроя тысячи. Так что зря стараетесь.
Vlad442 написав:В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки.
Очередная брехня от АРКАДА.
Тоже вариант. схема может быть такой: 1 объявили продажу , публично, чтоб никто не сомневался и можно было потом доказать, что было публичное предложение 2 Все квартиры продали в один день на своих физических лиц, по минимально возможной цене, например 14 000 грн/ метр, могут даже расчёты налом через кассу банка провести. Но можно и не проводить. 3. Квартиры продаются по уступке прав требования, но уже по 18 000, с разницы платится НДФЛ ( при желании, при нежелании можно не платить).
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
zahar_ написав:... О себя добавлю - в Эврике Аркадой не ВВЕДЕНО В ЭКПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА. ... И последнее. ЖОЧЕШЬ АДА -КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА.
На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.
Куда будут писять и какать в "заселённом" по схеме УКО жильцы домо №8 в ЖК Эврика аленевод аркада влад скромно умалчивает, когда тулит цену аренды в этом доме 9 тыс.грн. А проХфесора по аренде скромно молчат что снимать квартире в доме заселённом по схеме УКО весьма накладно, так как тарифы на комуналь там будут производственные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Diman написав:На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.
Если поищите, найдете ответ банка. Все нормально, все подключено согласно техусловий, оформление после сертификата. Прямые договора, очевидно, после получения ПС.
Alex6 написав:Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда. Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9 Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$
Скан прайса перведите по которому вам расчитывали вашу покупку. А то вы чего-то запутались. И вообще ваша столица фуфел и напёрсточки в плане ознакомления целевой аудитории с ценами воздуха столицы.
Olena_Olena написав:Давненько не заходила на форум, аж соскучилась за некоторыми форумчанами. Все не перечитать за последние пару лет, но вдруг есть кто-то активно интересующийся и разбирающийся в новостроях Соломенка-Голосеевский (без привязки к метро, можно где-то чуть дальше, если очень интересный вариант) с ценами до 20 тыс за кв.м. - поделитесь информацией, а?
Vlad442 написав:В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки.
Очередная брехня от АРКАДА.
Тоже вариант. схема может быть такой: 1 объявили продажу , публично, чтоб никто не сомневался и можно было потом доказать, что было публичное предложение 2 Все квартиры продали в один день на своих физических лиц, по минимально возможной цене, например 14 000 грн/ метр, могут даже расчёты налом через кассу банка провести. Но можно и не проводить. 3. Квартиры продаются по уступке прав требования, но уже по 18 000, с разницы платится НДФЛ ( при желании, при нежелании можно не платить).
Весь фокус в том что аркада РЕАЛЬНО продаёт в первые дни продаж максимум 10% квартир. Остальные тупо снимаются с продажи и продаются по мутным схемам с чёрным налом. С которого понятное дело никто налоги не платит. А чтобы тот мизер (в отношении квартир в продаваемом доме) реальные покупателей купивших воздух для перепродажи не путался под ногами при продаже спрятанных квартир, в Аркада ввели новые правила переуступки. Скорее всего Аркада продаёт припрятанные квартиры по такой схеме. Подставной даёт объяву по продаже по переуступке. А в процессе переговоров выясняется, что продавать будут "воздух" по прайсу плюс покупель платит подставному 5-6 куе НАЛИЧНЫМИ за информационные услуги. Если сделка проходит, то подставной оставляет себе какой-то % за "работу" остальные возращает менеджеру Аркада который с ним в этой схеме участвовал. Менеджер отдаёт куш начальнику отдела продаж, а тот дальше наверх по "пищевой цепочки".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.