RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711712>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:51

  Alex6 написав:
  alkasander написав:
  Alex6 написав:Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2

Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.


Менял по 26.4
"март 2016 - 430$ за квадрат" - это вы про 3 очередь?


Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда.
Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9
Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$ :shock:

Скан прайса перведите по которому вам расчитывали вашу покупку.
А то вы чего-то запутались.
И вообще ваша столица фуфел и напёрсточки в плане ознакомления целевой аудитории с ценами воздуха столицы.
  alkasander написав:Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22497
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:59

  zahar_ написав:Очередная брехня от АРКАДА. В очредной раз влад этот информационый мусор притащил на топик.
Новым читателям топика желающим понять реальное положение дел на первичке КРЖН пища к размышлению - аленевод ли влад ищущих аленей для загона в аркада или нет.
О себя добавлю - в Эврике Аркадой не ВВЕДЕНО В ЭКПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА. а ИНФОРМАЦИОНЫЙ МУСОР что притащил влад на топик это ТУПАЯ ИНСЦЕНИРОВКА Аркада.

И последнее. ЖОЧЕШЬ АДА -КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА.


У вас к Аркаде явно что-то личное :mrgreen:

Но этот форум читают максимум пару сотен а покупателей новостроя тысячи. Так что зря стараетесь.
Alex6
 
Повідомлень: 306
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:00

  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки.

Очередная брехня от АРКАДА.

Тоже вариант.
схема может быть такой:
1 объявили продажу , публично, чтоб никто не сомневался и можно было потом доказать, что было публичное предложение
2 Все квартиры продали в один день на своих физических лиц, по минимально возможной цене, например 14 000 грн/ метр, могут даже расчёты налом через кассу банка провести. Но можно и не проводить.
3. Квартиры продаются по уступке прав требования, но уже по 18 000, с разницы платится НДФЛ ( при желании, при нежелании можно не платить).
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7735
З нами з: 10.06.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:01

  Diman написав:
  zahar_ написав:...
О себя добавлю - в Эврике Аркадой не ВВЕДЕНО В ЭКПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА.
...
И последнее. ЖОЧЕШЬ АДА -КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА.


На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.

Куда будут писять и какать в "заселённом" по схеме УКО жильцы домо №8 в ЖК Эврика аленевод аркада влад скромно умалчивает, когда тулит цену аренды в этом доме 9 тыс.грн.
А проХфесора по аренде скромно молчат что снимать квартире в доме заселённом по схеме УКО весьма накладно, так как тарифы на комуналь там будут производственные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22497
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Diman написав:На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.

Если поищите, найдете ответ банка. Все нормально, все подключено согласно техусловий, оформление после сертификата.
Прямые договора, очевидно, после получения ПС.
Vlad442
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:12

  zahar_ написав:
  Alex6 написав:Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда.
Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9
Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$ :shock:

Скан прайса перведите по которому вам расчитывали вашу покупку.
А то вы чего-то запутались.
И вообще ваша столица фуфел и напёрсточки в плане ознакомления целевой аудитории с ценами воздуха столицы.

вот точная цыфра на 100% оплату за 44м2

Зображення
Alex6
 
Повідомлень: 306
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$


Это 1к? Сколько метров?
alkasander
 
Повідомлень: 126
З нами з: 23.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:17

  alkasander написав:
  Alex6 написав:Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$


Это 1к? Сколько метров?


около 45м2

цена плюс минус 1000$, сейчас там все сильно зависит от этажа и вида из окон.
но это базовая, при 100% оплате скорее всего еще минус 10%.
Alex6
 
Повідомлень: 306
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
Olena_Olena написав:Давненько не заходила на форум, аж соскучилась за некоторыми форумчанами. Все не перечитать за последние пару лет, но вдруг есть кто-то активно интересующийся и разбирающийся в новостроях Соломенка-Голосеевский (без привязки к метро, можно где-то чуть дальше, если очень интересный вариант) с ценами до 20 тыс за кв.м. - поделитесь информацией, а?
Оранж сити от Геоса, The Laces от Дбк4



ЖК Шнурки? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1476 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:24

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки.

Очередная брехня от АРКАДА.

Тоже вариант.
схема может быть такой:
1 объявили продажу , публично, чтоб никто не сомневался и можно было потом доказать, что было публичное предложение
2 Все квартиры продали в один день на своих физических лиц, по минимально возможной цене, например 14 000 грн/ метр, могут даже расчёты налом через кассу банка провести. Но можно и не проводить.
3. Квартиры продаются по уступке прав требования, но уже по 18 000, с разницы платится НДФЛ ( при желании, при нежелании можно не платить).

Весь фокус в том что аркада РЕАЛЬНО продаёт в первые дни продаж максимум 10% квартир. Остальные тупо снимаются с продажи и продаются по мутным схемам с чёрным налом. С которого понятное дело никто налоги не платит.
А чтобы тот мизер (в отношении квартир в продаваемом доме) реальные покупателей купивших воздух для перепродажи не путался под ногами при продаже спрятанных квартир, в Аркада ввели новые правила переуступки.
Скорее всего Аркада продаёт припрятанные квартиры по такой схеме. Подставной даёт объяву по продаже по переуступке. А в процессе переговоров выясняется, что продавать будут "воздух" по прайсу плюс покупель платит подставному 5-6 куе НАЛИЧНЫМИ за информационные услуги. Если сделка проходит, то подставной оставляет себе какой-то % за "работу" остальные возращает менеджеру Аркада который с ним в этой схеме участвовал. Менеджер отдаёт куш начальнику отдела продаж, а тот дальше наверх по "пищевой цепочки".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22497
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 708709710711712>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1043, 1044, 1045
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10440 1901900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 22:07
UA
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20821
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (49)
28.03.2018 12:37
Squeeze-out (112)
28.03.2018 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.