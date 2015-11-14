Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex6 написав:Про 3-ю. Минимальная цена на 1K там была 19.000$ Может то и не март был, сдать можно было по 29 тогда. Я покупал уже в марте 2017-го за 24.000$ Сдавал по 27.9 Сейчас такая в 6-й очереди уже 34.000$
Скан прайса перведите по которому вам расчитывали вашу покупку. А то вы чего-то запутались. И вообще ваша столица фуфел и напёрсточки в плане ознакомления целевой аудитории с ценами воздуха столицы.
вот точная цыфра на 100% оплату за 44м2
Напечатали на А4 нужные цифры сделали скан аля платёжка и выложили?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Серийный предприниматель и IT-номад Питер Левелс создал бесплатный калькулятор, подсчитывающий, как быстро специалист сможет выйти на пенсию, если переедет в другую страну. Например, 37-летний фрилансер с ежемесячным доходом в размере $2000 (после вычета налогов) в США сможет обеспечить себе безбедную старость не ранее чем к 64 годам. Но если он переедет, скажем, во Львов, то может смело бросать работу уже в 49. Киев на 29 месте — наш 37-летний фрилансер, переехав в украинскую столицу, мог бы перестать работать уже в 54 года. https://ain.ua/2018/03/28/go-vo-lvov-na-pensiju
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
zahar_ написав:Скорее всего Аркада продаёт припрятанные квартиры по такой схеме. Подставной даёт объяву по продаже по переуступке. А в процессе переговоров выясняется, что продавать будут "воздух" по прайсу плюс покупель платит подставному 5-6 куе НАЛИЧНЫМИ за информационные услуги. Если сделка проходит, то подставной оставляет себе какой-то % за "работу" остальные возращает менеджеру Аркада который с ним в этой схеме участвовал. Менеджер отдаёт куш начальнику отдела продаж, а тот дальше наверх по "пищевой цепочки".
Уверен, что не начальник отдела продаж всё это организовывает, схема спускается сверху, реализуется отделом продаж На форуме Домика по ЖК Elyseum пару лет назад писали, что продавали по 20 000 за метр, из которых 8000 шло по договору застройщику, а остальное-ЧП за услуги. Вот это я понимаю, масштаб...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Эгоист написав:Почем сейчас паркоместа в Chelsea Tower и сколько их, кто знает?
Эгоист, Челси - это для нуворишей из регионов. Для креативного класса - соседний Тетрис. Там 60 куе за место.
Это недорого. Для состоятельных людей-валенков.
Дорого/не дорого "взагалi" - понятие относительное. Основной показатель дороговизны - соотношение цены квадратного метра к цене кв метра паркоместа. Посему вопрос к знатокам - сколько в этих домах цена 1 кв метра? Для справки: В далеком 1997, когда покупал у КГС на Позняках в токШо сданном доме, соотношение было почти 1,6:1 в пользу кв метра квартиры. Сейчас в ОболоньСкай - (не сданный дом к не сданному паркоместу) чуть выше чем 1,3:1 в пользу паркоместа. Т.е. личный транспорт для обитателей центра Киева постепенно становится роскошью....
J_P написав:Дорого/не дорого "взагалi" - понятие относительное. Основной показатель дороговизны - соотношение цены квадратного метра к цене кв метра паркоместа. Посему вопрос к знатокам - сколько в этих домах цена 1 кв метра? Для справки: В далеком 1997, когда покупал у КГС на Позняках в токШо сданном доме, соотношение было почти 1,6:1 в пользу кв метра квартиры. Сейчас в ОболоньСкай - (не сданный дом к не сданному паркоместу) чуть выше чем 1,3:1 в пользу паркоместа. Т.е. личный транспорт для обитателей центра Киева постепенно становится роскошью....
А приезжим посрать на паркоместа, главное дешевые понты - модные МОПы. А корыто можно и в чужом дворе пристроить.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Serg-ik написав:На форуме Домика по ЖК Elyseum пару лет назад писали, что продавали по 20 000 за метр, из которых 8000 шло по договору застройщику, а остальное-ЧП за услуги. Вот это я понимаю, масштаб...
Сейчас прийдёт фейслесс и скажет что это -"продавали по 20 000 за метр, из которых 8000 шло по договору застройщику, а остальное-ЧП за услуги."- всё фантазии так как нет письма от застройщика с мокрой печатью подтверждающих эту схему. Но мы то с вами знаем, что дыма без огня не бывает и рентабельность шаромыг от 100% и выше. Так как расчётная ориентировочная себестоимость "воздуха" сейчас у киевских шаромыг и хапуг 200-250 уе за м2
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 28 бер, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:В Эврике в эту пятницу выставили дом, а к обеду купили/забронировали ВСЕ однушки и двушки.
Вывод 1: Оркада, продав в том массиве более 10 домов, так ничему и не научилась. Вместо того, чтобы снять сливки, поставив ценник на 1-2 тыс больше и продавать 6-12 мес, неспешно получая деньги по мере строительства, сливают всё, получая ненужное одномоментно в таком количестве бабло. Ненужное??? Тогда возможен Вывод 2: Бабла нужно много и сразу, чтобы рассчитаться по долгам. Косвенно подтверждается предположение о пирамиде продаж. Например, нахватались предоплат в 2015 по низким ценам, а строить пришлось позже, когда цены подросли, латают дыры. Но если дыр нет, то Вывод 3:берут много гривны, чтобы конвертнуть в дешёвый бакс, чтоб через 5-7 мес продать его подороже и рассчитаться с подрядчиками, которые дают материалы и работы с отсрочкой платежаю
Добавлю еще одну версию. Вывод 4: конвертация в бакс и вложение (через внешние прослойки) в облигации внутреннего займа. "Национальный банк Украины (НБУ) с беспокойством относится к активному притоку капитала нерезидентов, с начала года увеличили вложения в гривневые ОВГЗ почти в три раза – до более 14 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3057153
zahar_ написав:..... Весь фокус в том что аркада РЕАЛЬНО продаёт в первые дни продаж максимум 10% квартир. Остальные тупо снимаются с продажи и продаются по мутным схемам с чёрным налом. С которого понятное дело никто налоги не платит. А чтобы тот мизер (в отношении квартир в продаваемом доме) реальные покупателей купивших воздух для перепродажи не путался под ногами при продаже спрятанных квартир, в Аркада ввели новые правила переуступки.
Ошибаетесь. Те ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты. Думаю, что "Аркада" пытается заработать дополнительные деньги в бол-менее "правовом поле". (см - писал выше)