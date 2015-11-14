Обычно воспитанные люди пишут иначе - "у меня другое мнение" или "я считаю что..." и затем обязательно аргументируют.
А вы скатились до уровня местных проФФесоров. Печалька...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:27
Обычно воспитанные люди пишут иначе - "у меня другое мнение" или "я считаю что..." и затем обязательно аргументируют.
А вы скатились до уровня местных проФФесоров. Печалька...
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:29
Так я и не говорю что начальник отдела продаж эту схему реализовывает. Он в этой схеме - контейнер для заноса денег "наверх".
Ну не в кабинете же Паливода сделки проводить.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:47
Ничго я не ошибаюсь
Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.
Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить".
ХОЧЕШЬ АДА КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА - уже актуален и для реальных перепродажников с "улицы".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
признавайтесь, кого это из местных лендлордов (и это слово они знают - видно читают трибеку) вскрыли?
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не согласен. Никто никого не треножит. Хочешь отсечь перекупщиков? Повышай цену.
Захар, подобные "мутные" схемы-на каждом шагу, реалии времени. Заходите в Розетку или другой магазин техники, а там -цена Х гривен ( приятная) при условии покупки дополнительных сервисов ( гарантия на 3 г, настройка и т.п.) за Y грн. Эти Y грн оплачиваются предпринимателю на едином налоге 5%. Это торговая наценка, по сути -прибыль. Таким образом с прибыли платится 5%, а не 16,67 НДС. и 18% налога на прибыль. Там где ФЛП получает 95 грн чистыми на руки наличными, юрлицо получает 76,66 грн.на счёт в банке
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:06
Если повысить цену официально увиличится официальная маржа и надо будет больше платить налогов. А Аркада хочет и рыбку съесть и косточкой не подавится - иметь сверхприбыли и не платить с них налоги.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 28 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:07
У всех этих модный МОПов есть жирнющий минус: заходишь в лифт, а там ГЕРАЩЕНКО!!!
И всё, МОПы больше не радуют.
Как здесь кто-то правильно выразился, мы покупаем не только квартиру, но и соседей. За что переплачивать?
Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 28 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:19
Какая прелесЦ
Мечта Первого.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:24
Домик в своём репертуаре - выколупал где-то дорогущию сделку по 2к на Оболони
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:29
покупатели этой квартиры "показали дулю" Хперду захару , и не рассмотрели как вариант покупки его 3к прелесЦи в ЖК тампере за такую-же сумму
реклама
|