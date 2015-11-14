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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:27

  Serg-ik написав:
  J_P написав:Дорого/не дорого "взагалi" - понятие относительное.

это верно
Основной показатель дороговизны - соотношение цены квадратного метра к цене кв метра паркоместа.

а это бред

Обычно воспитанные люди пишут иначе - "у меня другое мнение" или "я считаю что..." и затем обязательно аргументируют.
А вы скатились до уровня местных проФФесоров. Печалька...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:29

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Скорее всего Аркада продаёт припрятанные квартиры по такой схеме. Подставной даёт объяву по продаже по переуступке. А в процессе переговоров выясняется, что продавать будут "воздух" по прайсу плюс покупель платит подставному 5-6 куе НАЛИЧНЫМИ за информационные услуги. Если сделка проходит, то подставной оставляет себе какой-то % за "работу" остальные возращает менеджеру Аркада который с ним в этой схеме участвовал. Менеджер отдаёт куш начальнику отдела продаж, а тот дальше наверх по "пищевой цепочки".

Уверен, что не начальник отдела продаж всё это организовывает, схема спускается сверху, реализуется отделом продаж

Так я и не говорю что начальник отдела продаж эту схему реализовывает. Он в этой схеме - контейнер для заноса денег "наверх".
Ну не в кабинете же Паливода сделки проводить.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:47

  J_P написав:
  zahar_ написав:.....
Весь фокус в том что аркада РЕАЛЬНО продаёт в первые дни продаж максимум 10% квартир. Остальные тупо снимаются с продажи и продаются по мутным схемам с чёрным налом. С которого понятное дело никто налоги не платит.
А чтобы тот мизер (в отношении квартир в продаваемом доме) реальные покупателей купивших воздух для перепродажи не путался под ногами при продаже спрятанных квартир, в Аркада ввели новые правила переуступки.

Ошибаетесь. Те ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты.
Думаю, что "Аркада" пытается заработать дополнительные деньги в бол-менее "правовом поле". (см - писал выше)

Ничго я не ошибаюсь
Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.
Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить".
ХОЧЕШЬ АДА КУПИ "ВОЗДУХ" В АРКАДА - уже актуален и для реальных перепродажников с "улицы".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

признавайтесь, кого это из местных лендлордов (и это слово они знают - видно читают трибеку) вскрыли?
https://youtu.be/3SccPYUteq0?t=504
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.
Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить".

не согласен. Никто никого не треножит. Хочешь отсечь перекупщиков? Повышай цену.
Захар, подобные "мутные" схемы-на каждом шагу, реалии времени. Заходите в Розетку или другой магазин техники, а там -цена Х гривен ( приятная) при условии покупки дополнительных сервисов ( гарантия на 3 г, настройка и т.п.) за Y грн. Эти Y грн оплачиваются предпринимателю на едином налоге 5%. Это торговая наценка, по сути -прибыль. Таким образом с прибыли платится 5%, а не 16,67 НДС. и 18% налога на прибыль. Там где ФЛП получает 95 грн чистыми на руки наличными, юрлицо получает 76,66 грн.на счёт в банке
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:06

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.
Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить".

не согласен. Никто никого не треножит. Хочешь отсечь перекупщиков? Повышай цену.

Если повысить цену официально увиличится официальная маржа и надо будет больше платить налогов. А Аркада хочет и рыбку съесть и косточкой не подавится - иметь сверхприбыли и не платить с них налоги.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 28 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:07

  striped написав:признавайтесь, кого это из местных лендлордов (и это слово они знают - видно читают трибеку) вскрыли?
https://youtu.be/3SccPYUteq0?t=504

У всех этих модный МОПов есть жирнющий минус: заходишь в лифт, а там ГЕРАЩЕНКО!!!
И всё, МОПы больше не радуют. :(
Как здесь кто-то правильно выразился, мы покупаем не только квартиру, но и соседей. За что переплачивать?
Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 28 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:19

  striped написав:признавайтесь, кого это из местных лендлордов (и это слово они знают - видно читают трибеку) вскрыли?
https://youtu.be/3SccPYUteq0?t=504

Какая прелесЦ
Зображення
Мечта Первого. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:24

Домик в своём репертуаре - выколупал где-то дорогущию сделку по 2к на Оболони http://domik.ua/novosti/kakie-novovvede ... 55645.html
В последнее время были заключены такие сделки:

Двухкомнатная квартира в панельном доме («типовая панель»), улица Озерная, Оболонский район, Оболонь . Общая площадь квартиры – 51,3 кв. м, жилая – 30,6, кухня – 7,3. Квартира расположена на втором этаже 9-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу паркет. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $43 500 ($848/кв. м).
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:29

  zahar_ написав:Домик в своём репертуаре - выколупал где-то дорогущию сделку по 2к на Оболони http://domik.ua/novosti/kakie-novovvede ... 55645.html
В последнее время были заключены такие сделки:

Двухкомнатная квартира в панельном доме («типовая панель»), улица Озерная, Оболонский район, Оболонь . Общая площадь квартиры – 51,3 кв. м, жилая – 30,6, кухня – 7,3. Квартира расположена на втором этаже 9-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу паркет. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $43 500 ($848/кв. м).

покупатели этой квартиры "показали дулю" Хперду захару , и не рассмотрели как вариант покупки его 3к прелесЦи в ЖК тампере за такую-же сумму 8)
Xenon
 
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