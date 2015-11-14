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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:38

  Xenon написав:
  zahar_ написав:Домик в своём репертуаре - выколупал где-то дорогущию сделку по 2к на Оболони http://domik.ua/novosti/kakie-novovvede ... 55645.html
В последнее время были заключены такие сделки:

Двухкомнатная квартира в панельном доме («типовая панель»), улица Озерная, Оболонский район, Оболонь . Общая площадь квартиры – 51,3 кв. м, жилая – 30,6, кухня – 7,3. Квартира расположена на втором этаже 9-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу паркет. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $43 500 ($848/кв. м).

покупатели этой квартиры "показали дулю" Хперду захару , и не рассмотрели как вариант покупки его 3к прелесЦи в ЖК тампере за такую-же сумму 8)

Покупатели ваще лошары. Прелесть с библиотекой не может найти покупаталя и за 30ку. :mrgreen:
Так чё не перегибайте.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:44

  J_P написав:
  Serg-ik написав:
  J_P написав:Основной показатель дороговизны - соотношение цены квадратного метра к цене кв метра паркоместа.

а это бред

Обычно воспитанные люди пишут иначе - "у меня другое мнение" или "я считаю что..." и затем обязательно аргументируют.
А вы скатились до уровня местных проФФесоров. Печалька...

Тут вам финансовый форум, а не литературный вечер в институте благородных девиц.
Тут в почёте цифры и краткость.
Вот сержик и позволил себе кратко охарактеризовать ту ерунду, что вы ляпнули.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:48

ц
  Первый написав:
  Xenon написав:
  zahar_ написав:Домик в своём репертуаре - выколупал где-то дорогущию сделку по 2к на Оболони http://domik.ua/novosti/kakie-novovvede ... 55645.html
В последнее время были заключены такие сделки:

Двухкомнатная квартира в панельном доме («типовая панель»), улица Озерная, Оболонский район, Оболонь . Общая площадь квартиры – 51,3 кв. м, жилая – 30,6, кухня – 7,3. Квартира расположена на втором этаже 9-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу паркет. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $43 500 ($848/кв. м).

покупатели этой квартиры "показали дулю" Хперду захару , и не рассмотрели как вариант покупки его 3к прелесЦи в ЖК тампере за такую-же сумму 8)

Покупатели ваще лошары. Прелесть с библиотекой не может найти покупаталя и за 30ку. :mrgreen:
Так чё не перегибайте.

Удивляюсь я вам первый.
Тут и козе понятно было что для покупателей приоритетом была покупка в локации Оболонь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:03

  Vlad442 написав:
  Diman написав:На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.

Если поищите, найдете ответ банка. Все нормально, все подключено согласно техусловий, оформление после сертификата.
Прямые договора, очевидно, после получения ПС.

это ППЦ!
человек выкладывал на форуме письмо-ответ Водоканала по Эврике где черным по белому написано "проект не согласован, физического подключения не обнаружено"...
так и хочется процитировать поговорку про "глаза и божью росу..."
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:03

  Эгоист написав:
  striped написав:признавайтесь, кого это из местных лендлордов (и это слово они знают - видно читают трибеку) вскрыли?
https://youtu.be/3SccPYUteq0?t=504

У всех этих модный МОПов есть жирнющий минус: заходишь в лифт, а там ГЕРАЩЕНКО!!!
И всё, МОПы больше не радуют. :(
Как здесь кто-то правильно выразился, мы покупаем не только квартиру, но и соседей. За что переплачивать?


Не только. Залил тебя сверху такой вот условный хeращенко, а ты к нему даже не подымешься. А когда каким-то образом подстережешь и таки спросишь, то он скажет - это не я - это тесть. Так что дорогой ремонт и все ваши венецианские штукатурки в опасности.
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