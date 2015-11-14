Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Двухкомнатная квартира в панельном доме («типовая панель»), улица Озерная, Оболонский район, Оболонь . Общая площадь квартиры – 51,3 кв. м, жилая – 30,6, кухня – 7,3. Квартира расположена на втором этаже 9-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу паркет. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $43 500 ($848/кв. м).
покупатели этой квартиры "показали дулю" Хперду захару , и не рассмотрели как вариант покупки его 3к прелесЦи в ЖК тампере за такую-же сумму
Покупатели ваще лошары. Прелесть с библиотекой не может найти покупаталя и за 30ку. Так чё не перегибайте.
Удивляюсь я вам первый. Тут и козе понятно было что для покупателей приоритетом была покупка в локации Оболонь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Diman написав:На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.
Если поищите, найдете ответ банка. Все нормально, все подключено согласно техусловий, оформление после сертификата. Прямые договора, очевидно, после получения ПС.
это ППЦ! человек выкладывал на форуме письмо-ответ Водоканала по Эврике где черным по белому написано "проект не согласован, физического подключения не обнаружено"... так и хочется процитировать поговорку про "глаза и божью росу..."
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
У всех этих модный МОПов есть жирнющий минус: заходишь в лифт, а там ГЕРАЩЕНКО!!! И всё, МОПы больше не радуют. Как здесь кто-то правильно выразился, мы покупаем не только квартиру, но и соседей. За что переплачивать?
Не только. Залил тебя сверху такой вот условный хeращенко, а ты к нему даже не подымешься. А когда каким-то образом подстережешь и таки спросишь, то он скажет - это не я - это тесть. Так что дорогой ремонт и все ваши венецианские штукатурки в опасности.
Хорошо, что в ЖК Фундуклеевский вообще нет соседей. Можно сказать, особняк в самом центре!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78, ну я бы Комфорт Таун не сбрасывал со счетов. Только одна гимназия которую строят, яркое тому подтверждение. Никто бы не вкладывал столько в гимназию, если бы проект закрывался. К тому же строится 7 очередь, так что всё хорошо. Не стоят на месте и это главное. Ну, а скидка эта 10% это, чтобы мы - те кто раньше купили, кусали себе локти)))
Leon_147 написав:airmax78, ну я бы Комфорт Таун не сбрасывал со счетов. Только одна гимназия которую строят, яркое тому подтверждение. Никто бы не вкладывал столько в гимназию, если бы проект закрывался. К тому же строится 7 очередь, так что всё хорошо. Не стоят на месте и это главное. Ну, а скидка эта 10% это, чтобы мы - те кто раньше купили, кусали себе локти)))
Судя по интеврью с Никоновым - гимназия - это отдельный коммерческий проект. Никонов уже понял, что продавать можно не только квартиры, но и услуги. И услуги - гораздо более стабильный и долгосрочный источник дохода. Но я не спорю, скорее всего там цена со скидкой либо не отличается, либо выше той, что была раньше. Это очень в духе КАНа.
У всех этих модный МОПов есть жирнющий минус: заходишь в лифт, а там ГЕРАЩЕНКО!!! И всё, МОПы больше не радуют. Как здесь кто-то правильно выразился, мы покупаем не только квартиру, но и соседей. За что переплачивать?
Эгоист, мне тоже хочется жить с модным МОПом, но очень дорого и я тоже ищу себе оправдание, почему модный МОП - это плохо. Ваше оправдение - годное. Беру на вооружение.