вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:09
вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:22
Постоянная женщина, даже с минимальными претензиями, аля Вау! Гигиеническая помада на день рождения, даст тебе четкий и однозначный ответ на вопрос.
Рекомендую такую приручить.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:32
звісно, укро-іліті заважають наукові кадри.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:20
"Балакучий спезназ" аркада с учётки влад пользуется тем что за КОНКРЕТНОЕ ВРАНЬЁ - " Все нормально, все подключено согласно техусловий, оформление после сертификата."- а его за это нельзя "в угол поставить"
Я так понимаю Аркада заселила людей по схеме войцеховского в дом №8 жк эврики - электроэнергия,вода, водоотвод и канализация по комерческим тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:53
Мешают не элите, а обществу, такие кадры как вы. Которые не умеют читать графики, не умеют сопоставить три цифры, не умеют анализировать информацию. Всё то, что составляет образование.
Зато имеют "степень" и "самомнение", и умение брать взятки, на которые покупаются 4 прелесци у метро.
А когда от кормушки отодвинули таких "науковцев", тогда они плачут, что они элите не нужны, что в переводе означает - взятки таким "науковцам" перестали давать.
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:04
Я сейчас много нового узнаю о системе налогообложения в Украине. 16.67 - это у Вас гривны или проценты? Если гривны, то Вы не написали, что X+Y=100 грн. А если проценты, то налог на добавленную стоимость в Украине составляет 20%, а не 16,67% (кроме лекарств и изделий медназначения, там НДС начисляется по ставке 7%). Вероятно, Вы либо перепутали процентную ставку НДС с формулой расчета денежного выражения НДС в стоимости товара, либо часть мысли не оформили в буквы.
Кроме того, в бюджет Розетка заплатит разницу между налоговым обязательством и налоговым кредитом, а не весь НДС. Как рассчитывается, подсказать?
Сержик, а Вы точно работаете тем, кем рассказываете???
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