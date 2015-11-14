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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 711712713714

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:09

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Хорошо, что в ЖК Фундуклеевский вообще нет соседей. Можно сказать, особняк в самом центре! 8)

А вода, свет и тепло там есть? Без соседей-то прожить можно, а вот без всего остального - напряжно.

вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:22

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Хорошо, что в ЖК Фундуклеевский вообще нет соседей. Можно сказать, особняк в самом центре! 8)

А вода, свет и тепло там есть? Без соседей-то прожить можно, а вот без всего остального - напряжно.

вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах

Постоянная женщина, даже с минимальными претензиями, аля Вау! Гигиеническая помада на день рождения, даст тебе четкий и однозначный ответ на вопрос.
Рекомендую такую приручить.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:32

  Прохожий написав:
  Frant написав:
  Leon_147 написав:Ну, а скидка эта 10% это, чтобы мы - те кто раньше купили, кусали себе локти)))

Ні!
Скидка - тому що покупанів все менше, і кошти у них закінчуються.
Щорічно -2% працездатного населення - це, вибачте, не хрєн собачий. :cry:

эх, жаль что в эти 2% никак не попадет "научный работник со степенью" :shock:
звісно, укро-іліті заважають наукові кадри.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:20

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  Diman написав:На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.

Если поищите, найдете ответ банка. Все нормально, все подключено согласно техусловий, оформление после сертификата.
Прямые договора, очевидно, после получения ПС.

это ППЦ!
человек выкладывал на форуме письмо-ответ Водоканала по Эврике где черным по белому написано "проект не согласован, физического подключения не обнаружено"...
так и хочется процитировать поговорку про "глаза и божью росу..."

"Балакучий спезназ" аркада с учётки влад пользуется тем что за КОНКРЕТНОЕ ВРАНЬЁ - " Все нормально, все подключено согласно техусловий, оформление после сертификата."- а его за это нельзя "в угол поставить"
Я так понимаю Аркада заселила людей по схеме войцеховского в дом №8 жк эврики - электроэнергия,вода, водоотвод и канализация по комерческим тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.

Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:53

  Frant написав:звісно, укро-іліті заважають наукові кадри.

Мешают не элите, а обществу, такие кадры как вы. Которые не умеют читать графики, не умеют сопоставить три цифры, не умеют анализировать информацию. Всё то, что составляет образование.
Зато имеют "степень" и "самомнение", и умение брать взятки, на которые покупаются 4 прелесци у метро.
А когда от кормушки отодвинули таких "науковцев", тогда они плачут, что они элите не нужны, что в переводе означает - взятки таким "науковцам" перестали давать.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:04

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.
Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить".

не согласен. Никто никого не треножит. Хочешь отсечь перекупщиков? Повышай цену.
Захар, подобные "мутные" схемы-на каждом шагу, реалии времени. Заходите в Розетку или другой магазин техники, а там -цена Х гривен ( приятная) при условии покупки дополнительных сервисов ( гарантия на 3 г, настройка и т.п.) за Y грн. Эти Y грн оплачиваются предпринимателю на едином налоге 5%. Это торговая наценка, по сути -прибыль. Таким образом с прибыли платится 5%, а не 16,67 НДС. и 18% налога на прибыль. Там где ФЛП получает 95 грн чистыми на руки наличными, юрлицо получает 76,66 грн.на счёт в банке

:shock: Я сейчас много нового узнаю о системе налогообложения в Украине. 16.67 - это у Вас гривны или проценты? Если гривны, то Вы не написали, что X+Y=100 грн. А если проценты, то налог на добавленную стоимость в Украине составляет 20%, а не 16,67% (кроме лекарств и изделий медназначения, там НДС начисляется по ставке 7%). Вероятно, Вы либо перепутали процентную ставку НДС с формулой расчета денежного выражения НДС в стоимости товара, либо часть мысли не оформили в буквы.
Кроме того, в бюджет Розетка заплатит разницу между налоговым обязательством и налоговым кредитом, а не весь НДС. Как рассчитывается, подсказать?

Сержик, а Вы точно работаете тем, кем рассказываете???
Natt
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