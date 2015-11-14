Додано: Сер 28 бер, 2018 20:04

Serg-ik написав: zahar_ написав: Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.

Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить". Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить".

не согласен. Никто никого не треножит. Хочешь отсечь перекупщиков? Повышай цену.

Захар, подобные "мутные" схемы-на каждом шагу, реалии времени. Заходите в Розетку или другой магазин техники, а там -цена Х гривен ( приятная) при условии покупки дополнительных сервисов ( гарантия на 3 г, настройка и т.п.) за Y грн. Эти Y грн оплачиваются предпринимателю на едином налоге 5%. Это торговая наценка, по сути -прибыль. Таким образом с прибыли платится 5%, а не 16,67 НДС. и 18% налога на прибыль. Там где ФЛП получает 95 грн чистыми на руки наличными, юрлицо получает 76,66 грн.на счёт в банке не согласен. Никто никого не треножит. Хочешь отсечь перекупщиков? Повышай цену.Захар, подобные "мутные" схемы-на каждом шагу, реалии времени. Заходите в Розетку или другой магазин техники, а там -цена Х гривен ( приятная) при условии покупки дополнительных сервисов ( гарантия на 3 г, настройка и т.п.) за Y грн. Эти Y грн оплачиваются предпринимателю на едином налоге 5%. Это торговая наценка, по сути -прибыль. Таким образом с прибыли платится 5%, а не. и 18% налога на прибыль. Там где ФЛП получает 95 грн чистыми на руки наличными, юрлицо получает 76,66 грн.на счёт в банке

Я сейчас много нового узнаю о системе налогообложения в Украине. 16.67 - это у Вас гривны или проценты? Если гривны, то Вы не написали, что X+Y=100 грн. А если проценты, то налог на добавленную стоимость в Украине составляет 20%, а не 16,67% (кроме лекарств и изделий медназначения, там НДС начисляется по ставке 7%). Вероятно, Вы либо перепутали процентную ставку НДС с формулой расчета денежного выражения НДС в стоимости товара, либо часть мысли не оформили в буквы.Кроме того, в бюджет Розетка заплатит разницу между налоговым обязательством и налоговым кредитом, а не весь НДС. Как рассчитывается, подсказать?Сержик, а Вы точно работаете тем, кем рассказываете???