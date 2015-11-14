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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:09
airmax78 написав: Эгоист написав:
Хорошо, что в ЖК Фундуклеевский вообще нет соседей. Можно сказать, особняк в самом центре!
А вода, свет и тепло там есть? Без соседей-то прожить можно, а вот без всего остального - напряжно.
вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:22
flyman написав: airmax78 написав: Эгоист написав:
Хорошо, что в ЖК Фундуклеевский вообще нет соседей. Можно сказать, особняк в самом центре!
А вода, свет и тепло там есть? Без соседей-то прожить можно, а вот без всего остального - напряжно.
вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах
Постоянная женщина, даже с минимальными претензиями, аля Вау! Гигиеническая помада на день рождения, даст тебе четкий и однозначный ответ на вопрос.
Рекомендую такую приручить.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Сер 28 бер, 2018 19:20
Прохожий написав: Vlad442 написав: Diman написав:
На форумах по недвижимости вспыл свежий (март 2018) чудный ответ водоканала что водоканал выдал аркаде еще летом 17 года техусловия на подключения воды и канализации к еврике, а сейчас не подключено ни того ни другого.
Если поищите, найдете ответ банка. Все нормально, все подключено согласно техусловий
, оформление после сертификата.
Прямые договора, очевидно, после получения ПС.
это ППЦ!
человек выкладывал на форуме письмо-ответ Водоканала по Эврике где черным по белому написано "проект не согласован, физического подключения не обнаружено"...
так и хочется процитировать поговорку про "глаза и божью росу..."
"Балакучий спезназ" аркада с учётки влад пользуется тем что за КОНКРЕТНОЕ ВРАНЬЁ - " Все нормально, все подключено согласно техусловий
, оформление после сертификата."- а его за это нельзя "в угол поставить"
Я так понимаю Аркада заселила людей по схеме войцеховского в дом №8 жк эврики - электроэнергия,вода, водоотвод и канализация по комерческим тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 28 бер, 2018 19:37
Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
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Vlad442
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:04
Serg-ik написав: zahar_ написав:
Дело в том что может у тех -" ОП, которые продают большую часть квартир "по переуступке", не имеют в стандартных договорах драконовские "переуступочные" проценты."- не такие плачевные дела как у ОП продаж Аркада.
Для Аркада отток 100-150 сделок к реальным переукупщикам уже много видимо. Вот их и решили в Аркада "стреножить".
не согласен. Никто никого не треножит. Хочешь отсечь перекупщиков? Повышай цену.
Захар, подобные "мутные" схемы-на каждом шагу, реалии времени. Заходите в Розетку или другой магазин техники, а там -цена Х гривен ( приятная) при условии покупки дополнительных сервисов ( гарантия на 3 г, настройка и т.п.) за Y грн. Эти Y грн оплачиваются предпринимателю на едином налоге 5%. Это торговая наценка, по сути -прибыль. Таким образом с прибыли платится 5%, а не 16,67 НДС
. и 18% налога на прибыль. Там где ФЛП получает 95 грн чистыми на руки наличными, юрлицо получает 76,66 грн.на счёт в банке
Я сейчас много нового узнаю о системе налогообложения в Украине. 16.67 - это у Вас гривны или проценты? Если гривны, то Вы не написали, что X+Y=100 грн. А если проценты, то налог на добавленную стоимость в Украине составляет 20%, а не 16,67% (кроме лекарств и изделий медназначения, там НДС начисляется по ставке 7%). Вероятно, Вы либо перепутали процентную ставку НДС с формулой расчета денежного выражения НДС в стоимости товара, либо часть мысли не оформили в буквы.
Кроме того, в бюджет Розетка заплатит разницу между налоговым обязательством и налоговым кредитом, а не весь НДС. Как рассчитывается, подсказать?
Сержик, а Вы точно работаете тем, кем рассказываете???
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Natt
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:29
Люди, путающиеся в налогообложении, обсудили серые схемы, которые якобы использует банк. Это финансовый форум, это не бабушки на скамейки. Тут крутые финансисты (типа Захара).
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Vlad442
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:34
Serg-ik написав: zahar_ написав:
Скорее всего Аркада продаёт припрятанные квартиры по такой схеме. Подставной даёт объяву по продаже по переуступке. А в процессе переговоров выясняется, что продавать будут "воздух" по прайсу плюс покупель платит подставному 5-6 куе НАЛИЧНЫМИ за информационные услуги. Если сделка проходит, то подставной оставляет себе какой-то % за "работу" остальные возращает менеджеру Аркада который с ним в этой схеме участвовал. Менеджер отдаёт куш начальнику отдела продаж, а тот дальше наверх по "пищевой цепочки".
Уверен, что не начальник отдела продаж всё это организовывает, схема спускается сверху, реализуется отделом продаж
На форуме Домика по ЖК Elyseum пару лет назад писали, что продавали по 20 000 за метр, из которых 8000 шло по договору застройщику, а остальное-ЧП за услуги. Вот это я понимаю, масштаб...
Я вам могу рассказать об одном областном центре, где подавляющее большинство новостроек продаются по схеме 30 (50%) официально на ТОВ за квартиру и 70 (50%) на ФОП за информационные услуги. И такая схема нормально работает много лет. И кстати оф цены метров шокирующие для КРЖН и очень приятные для некоторых неад...... этого форума (привет За и Фр)
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Loft
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:40
Vlad442 написав:
Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
порахуй, скільки м2 було на людину в 2010 і сквльки зараз. І скільки працехдатного населення виїхало геть з 2010 р. Тоді в тебе відкриються очі, і ти щось побачиш.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:44
Vlad442 написав:
Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
4к +/- но это не новострой. сколько новострой стоил не знаю. Если в баксах то что сейчас стоит 300, тогда стоило 500 +/-. Правда коммуналка стоила копейки и насколько мне помнится оплачивались только счётчики, а тогда они далеко не у всех были.
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flashgingo
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:05
flashgingo написав:
4к +/- но это не новострой. сколько новострой стоил не знаю.
Я думал в 10-ом около 3 тыс. 4000 это уже больше цена 13-ого года, 5000 в 14-15 годах. А потом цены пошли на взлет вслед за доходами и сейчас аналогичная 7-8 тыс. Я пока далек от рынка аренды в Киеве, поэтому могу ошибаться.
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Vlad442
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