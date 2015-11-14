zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07
zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ППЦ, типичный Хперд
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:20
Я никогда не претендовал на звание эксперта.
В этом посте вся ваша гнилая суть. Вылезти из кустов, гавкнуть и снова в кусты. Если у нормального человека нет информации по обсуждаемому вопросу, он промолчит, а не будет подгавкивать из-под ворот и переходить на личности.
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:42
Нужно еще учитывать фактор износа ремонта (если он вообще был хоть какой-то).
А за хлам больше 5500-6000 сегодня никто не даст. Хотя это даже выгоднее для арендодателя по сравнению с расходами на обновление объекта с последующей мнимой сдачей за 7000-9000
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