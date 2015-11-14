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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 712713714715

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07

zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:42

  Vlad442 написав:
  flashgingo написав:4к +/- но это не новострой. сколько новострой стоил не знаю.

Я думал в 10-ом около 3 тыс. 4000 это уже больше цена 13-ого года, 5000 в 14-15 годах. А потом цены пошли на взлет вслед за доходами и сейчас аналогичная 7-8 тыс. Я пока далек от рынка аренды в Киеве, поэтому могу ошибаться.


Нужно еще учитывать фактор износа ремонта (если он вообще был хоть какой-то).
А за хлам больше 5500-6000 сегодня никто не даст. Хотя это даже выгоднее для арендодателя по сравнению с расходами на обновление объекта с последующей мнимой сдачей за 7000-9000
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:47

  Loft написав:Я вам могу рассказать об одном областном центре, где подавляющее большинство новостроек продаются по схеме 30 (50%) официально на ТОВ за квартиру и 70 (50%) на ФОП за информационные услуги. И такая схема нормально работает много лет. И кстати оф цены метров шокирующие для КРЖН и очень приятные для некоторых неад...... этого форума (привет За и Фр)

И что там за цены такие шокирующие в Полтаве ?
Пару лет назад был в р-не Орла, погулял в округе, понравились новострои напротив парка где Дом Культуры и на улочке где сельхозакадемия.
Шик. Блеск.
Посмотрел цены -вполне киевские. Два года назад было около 25000 за метр.
Однако...
Хотя в массовых домах где-нибудь на Браилках с Россошенцами наверное и по 10000 не могут продать.
Это с тех 10000 они еще 50% на ФОП-а получают ?
Т.е. себестоимость вписывается 5000 грн. ?
Не верю.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:37

предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....

кстати нежилые через ОП не продавались и продаваться не будут....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:39

  Жека79 написав:предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям...

За сколько их можно сдать?
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Эгоист
 
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