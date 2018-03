Додано: Чет 29 бер, 2018 05:50

Жека79 написав: предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....



кстати нежилые через ОП не продавались и продаваться не будут....



вторые этажи и аэродромы 200+ метров? или осталось еще шото стоящее? вторые этажи и аэродромы 200+ метров? или осталось еще шото стоящее?

