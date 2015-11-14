zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07
zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:42
Нужно еще учитывать фактор износа ремонта (если он вообще был хоть какой-то).
А за хлам больше 5500-6000 сегодня никто не даст. Хотя это даже выгоднее для арендодателя по сравнению с расходами на обновление объекта с последующей мнимой сдачей за 7000-9000
Додано: Сер 28 бер, 2018 22:47
И что там за цены такие шокирующие в Полтаве ?
Пару лет назад был в р-не Орла, погулял в округе, понравились новострои напротив парка где Дом Культуры и на улочке где сельхозакадемия.
Шик. Блеск.
Посмотрел цены -вполне киевские. Два года назад было около 25000 за метр.
Однако...
Хотя в массовых домах где-нибудь на Браилках с Россошенцами наверное и по 10000 не могут продать.
Это с тех 10000 они еще 50% на ФОП-а получают ?
Т.е. себестоимость вписывается 5000 грн. ?
Не верю.
Додано: Сер 28 бер, 2018 23:37
предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....
кстати нежилые через ОП не продавались и продаваться не будут....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 28 бер, 2018 23:39
За сколько их можно сдать?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 29 бер, 2018 01:33
Додано: Чет 29 бер, 2018 05:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вторые этажи и аэродромы 200+ метров? или осталось еще шото стоящее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:13
Результати депопуляціі і збідніння населення - українці "стали менше їздити"
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:15
[quote="4334335:flyman"][quote="4334253:airmax78"][quote="4334172:Эгоист"]Хорошо, что в ЖК Фундуклеевский вообще нет соседей. Можно сказать, особняк в самом центре! [/quote]
А вода, свет и тепло там есть? Без соседей-то прожить можно, а вот без всего остального - напряжно.[/quote]
вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах[/quote]
Запроси туди на екскурсію Реуса, фейслеса, Першого , жеку79 і Прохожого. Най подивляться, як розкішно живе пересічний.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:18
тут більшість кадрів без мікрокалькулятора не здатні обчислити, скільки буде 7х6 чи чим сінус відрізняється від тангенса.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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