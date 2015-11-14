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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 712713714715

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07

zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:42

  Vlad442 написав:
  flashgingo написав:4к +/- но это не новострой. сколько новострой стоил не знаю.

Я думал в 10-ом около 3 тыс. 4000 это уже больше цена 13-ого года, 5000 в 14-15 годах. А потом цены пошли на взлет вслед за доходами и сейчас аналогичная 7-8 тыс. Я пока далек от рынка аренды в Киеве, поэтому могу ошибаться.


Нужно еще учитывать фактор износа ремонта (если он вообще был хоть какой-то).
А за хлам больше 5500-6000 сегодня никто не даст. Хотя это даже выгоднее для арендодателя по сравнению с расходами на обновление объекта с последующей мнимой сдачей за 7000-9000
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:47

  Loft написав:Я вам могу рассказать об одном областном центре, где подавляющее большинство новостроек продаются по схеме 30 (50%) официально на ТОВ за квартиру и 70 (50%) на ФОП за информационные услуги. И такая схема нормально работает много лет. И кстати оф цены метров шокирующие для КРЖН и очень приятные для некоторых неад...... этого форума (привет За и Фр)

И что там за цены такие шокирующие в Полтаве ?
Пару лет назад был в р-не Орла, погулял в округе, понравились новострои напротив парка где Дом Культуры и на улочке где сельхозакадемия.
Шик. Блеск.
Посмотрел цены -вполне киевские. Два года назад было около 25000 за метр.
Однако...
Хотя в массовых домах где-нибудь на Браилках с Россошенцами наверное и по 10000 не могут продать.
Это с тех 10000 они еще 50% на ФОП-а получают ?
Т.е. себестоимость вписывается 5000 грн. ?
Не верю.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:37

предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....

кстати нежилые через ОП не продавались и продаваться не будут....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:39

  Жека79 написав:предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям...

За сколько их можно сдать?
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Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 01:33

  Эгоист написав:
  Жека79 написав:предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям...

За сколько их можно сдать?


Если фасад и на улицу то норм. Но таких нет там. Еще очередь будет. А просто не жилое баксов 10-12 без ремонта квадрат под офис. Комерция дороже выйдет.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 05:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....

кстати нежилые через ОП не продавались и продаваться не будут....


вторые этажи и аэродромы 200+ метров? или осталось еще шото стоящее?
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kingkongovets
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Результати депопуляціі і збідніння населення - українці "стали менше їздити" http://uainfo.org/blognews/1522271274-u ... pliva.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:15

[quote="4334335:flyman"][quote="4334253:airmax78"][quote="4334172:Эгоист"]Хорошо, что в ЖК Фундуклеевский вообще нет соседей. Можно сказать, особняк в самом центре! 8)[/quote]
А вода, свет и тепло там есть? Без соседей-то прожить можно, а вот без всего остального - напряжно.[/quote]
вода, світло, тело є в цоколі,
але чомусь тебе цоколь не прєльщає, хоча там МОПи получчє чим на фото від Захара в хрущах[/quote]
Запроси туди на екскурсію Реуса, фейслеса, Першого , жеку79 і Прохожого. Най подивляться, як розкішно живе пересічний.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:18

  Vlad442 написав:Люди, путающиеся в налогообложении, обсудили серые схемы, которые якобы использует банк. Это финансовый форум, это не бабушки на скамейки. Тут крутые финансисты (типа Захара).
тут більшість кадрів без мікрокалькулятора не здатні обчислити, скільки буде 7х6 чи чим сінус відрізняється від тангенса.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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