zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07
zahar_
Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:42
Нужно еще учитывать фактор износа ремонта (если он вообще был хоть какой-то).
А за хлам больше 5500-6000 сегодня никто не даст. Хотя это даже выгоднее для арендодателя по сравнению с расходами на обновление объекта с последующей мнимой сдачей за 7000-9000
Додано: Сер 28 бер, 2018 22:47
И что там за цены такие шокирующие в Полтаве ?
Пару лет назад был в р-не Орла, погулял в округе, понравились новострои напротив парка где Дом Культуры и на улочке где сельхозакадемия.
Шик. Блеск.
Посмотрел цены -вполне киевские. Два года назад было около 25000 за метр.
Однако...
Хотя в массовых домах где-нибудь на Браилках с Россошенцами наверное и по 10000 не могут продать.
Это с тех 10000 они еще 50% на ФОП-а получают ?
Т.е. себестоимость вписывается 5000 грн. ?
Не верю.
Додано: Сер 28 бер, 2018 23:37
предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....
кстати нежилые через ОП не продавались и продаваться не будут....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 28 бер, 2018 23:39
За сколько их можно сдать?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 29 бер, 2018 01:33
Додано: Чет 29 бер, 2018 05:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вторые этажи и аэродромы 200+ метров? или осталось еще шото стоящее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:43
Есть и вторые этажи но цену на них не узнавал. Спрашивал только за первые.
В первой очереди лучше всего расположен 5 дом, в нем то как раз и 2 аэродрома--200 и 300м2
В 4 доме по 100м2.
Самое маленькое что есть это 33м2 за 90куе, но это в 3 доме фасадом на промзону там где вообще его не будет людей ( короче самый неликвид)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:04
Рад, что смог кого-то научить.
16,67-это проценты, не ошибся.
Напомню и поясню :
речь шла о том, что на товаре можно заработать 100 грн.
Например: если товар купить за 2400 с НДС, а продать за 2500( покупатель больше не даст), то будет заработано 100 грн
Эти 100 грн будут с НДС, если их продаёт юрлицо-плательщик НДС или будут без НДС, если товар продать за 2400 от имени плательщика НДС и 100 получить в виде оплаты сервисных услуг на ФЛП ( 3-я группа, неплательщик НДС).
Юрлицо заплатит НДС в размере 16,67% от 100 грн ( если всё еще не верите-проверьте, 83,33*20%=16,67 грн, 83,33+16,67=100 . 16,67/100=16,67%), с оставшихся 83,33 налог на прибыль: 83,33*18%=15. Остаток у юрлица 100-16,67-15=68,33. Признаюсь, ошибся, многовато юрлицу в прошлом расчёте оставил (76,66.)
Если получает ФЛП за сервисные услуги , то ему на руки 95 грн со 100 ( 3-я группа)
Потому на больших суммах "навара", которые есть у застройщиков, разница по ставке налогообложения в 26,67%-очень существенна.
Одна беда:на ФЛП можно списать только 5 млн в год. Следовательно, ФЛП-"консультантов" у застройщика должно быть очень много.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ответьте что такое
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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