Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07

zahar_

Я так и не услышал ответа на вопрос когда по Милославской2 был получен сертификат соответствия и когда фактически запустили на ремонты со всеми подключенными коммуникациями?

Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...

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