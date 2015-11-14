Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?
У меня Славка Непоп не шалил. Может боялся что ребята из ПР если сдачу затянет по печени надают. Дом на Милославской 2 получил сертификат соотвествия в срок, который был отмечен в договоре: ДЕКАБРЬ 2013. ВиФеЯ,говорят, был такой - мог и в рыло дать, если видел что его лохотронят. Дом по Милославской2 шёл по Программе Доступне житло и славка непоп чисто засцал там сроки затягивать. Это при кондитере и бетоноголовом славка непоп скурвился и начал сроки неимоверно затягивать по сдаче домов ЖИ.
"сертификат соответствия" то от лукавого... когда под заселение отдали? когда на ремонт запустили?
""Сертификат соответствия" от лукавого" был когда ваше "гп 30-32" вводили в эксплуатацию. С 2011 года этот документ даёт точку отсчёта. Когда застройщик должен за 4 месяца подключить коммуникации и передать дом обслуживающей организации или осбб. В начале мая 2014 было получено свидетельство на право собственности. Тогда же в мае был подписан договор с жэком и получен доступ в квартиру для проведения ремонта.
zahar_ написав:Был давеча на Позняках возле ТРЦ Алладин. Решил ехать назад домой на авт. №45 (расписание посмотрел зарание и автобус пришёл практически по расписанию), На повороте с Вишняковского на Ревуцкого увидел дом что строят славка непоп, мишка голица и сирьожа лавочкин (в миру депутат КМР С. Кримчак). Чего-то подумалось - вот козлы они и при продажах через фундамент дурят покупателей. Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.