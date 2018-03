Додано: Чет 29 бер, 2018 09:45

Serg-ik написав: Жека79 написав: предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям.... предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....

Ответьте что такое https://100realty.ua/object/373756378 по таким ценам годами продают Ответьте что такоепо таким ценам годами продают



1000 метров по 2500$ в этом месте - очень дорого

место не очч коммерческое, про "исторический центр" в объяве повеселило

это продажа арендного бизнеса, а не голого помещения 1000 метров по 2500$ в этом месте - очень дорогоместо не очч коммерческое, про "исторический центр" в объяве повеселилоэто продажа арендного бизнеса, а не голого помещения

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.