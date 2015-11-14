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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 714715716717>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:43

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:
  Прохожий написав:напомните, вы терпилой у шаромыг на Милославской сколько были? пол-года, год?

У меня Славка Непоп не шалил. Может боялся что ребята из ПР если сдачу затянет по печени надают.
Дом на Милославской 2 получил сертификат соотвествия в срок, который был отмечен в договоре: ДЕКАБРЬ 2013. ВиФеЯ,говорят, был такой - мог и в рыло дать, если видел что его лохотронят. Дом по Милославской2 шёл по Программе Доступне житло и славка непоп чисто засцал там сроки затягивать.
Это при кондитере и бетоноголовом славка непоп скурвился и начал сроки неимоверно затягивать по сдаче домов ЖИ.

"сертификат соответствия" то от лукавого...
когда под заселение отдали?
когда на ремонт запустили?

""Сертификат соответствия" от лукавого" был когда ваше "гп 30-32" вводили в эксплуатацию. С 2011 года этот документ даёт точку отсчёта.
Когда застройщик должен за 4 месяца подключить коммуникации и передать дом обслуживающей организации или осбб.
В начале мая 2014 было получено свидетельство на право собственности. Тогда же в мае был подписан договор с жэком и получен доступ в квартиру для проведения ремонта.
  zahar_ написав:Был давеча на Позняках возле ТРЦ Алладин. Решил ехать назад домой на авт. №45 (расписание посмотрел зарание и автобус пришёл практически по расписанию),
На повороте с Вишняковского на Ревуцкого увидел дом что строят славка непоп, мишка голица и сирьожа лавочкин (в миру депутат КМР С. Кримчак).
Чего-то подумалось - вот козлы они и при продажах через фундамент дурят покупателей. Обещали сдать дом - марте 2018. Но, как я понимаю покупателей сделают терпилами минимум до конца года.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:45

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....

Ответьте что такое https://100realty.ua/object/373756378 по таким ценам годами продают


1000 метров по 2500$ в этом месте - очень дорого
место не очч коммерческое, про "исторический центр" в объяве повеселило
это продажа арендного бизнеса, а не голого помещения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:48

Сержик, я ж и пишу, что Вы перепутали ставку НДС с формулой расчета этого налога в денежном выражении в стоимости товара. И еще освежите в памяти понятия налоговых обязательств и налогового кредита.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:53

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....

Ответьте что такое https://100realty.ua/object/373756378 по таким ценам годами продают


1000 метров по 2500$ в этом месте - очень дорого
место не очч коммерческое, про "исторический центр" в объяве повеселило
это продажа арендного бизнеса, а не голого помещения

Хапуга ищет лошариков.
Приводил тут инфо - английская королева прикупила здание под аренду на Тррёхсветительской за дороже. Но тож здание.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 29 бер, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:56

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:предложили нежилые в ФК-2. па 65-70 кгрн за м2 .......даже не знаю что ответить людям....

Ответьте что такое https://100realty.ua/object/373756378 по таким ценам годами продают


1000 метров по 2500$ в этом месте - очень дорого
место не очч коммерческое, про "исторический центр" в объяве повеселило
это продажа арендного бизнеса, а не голого помещения


да и суммы как бы 250-300 куе и 2.5 ляма отличаются :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:33

  Natt написав:Сержик, я ж и пишу, что Вы перепутали ставку НДС с формулой расчета этого налога в денежном выражении в стоимости товара. И еще освежите в памяти понятия налоговых обязательств и налогового кредита.

я ничего не перепутал. В своём сообщении я не писал, что 16,67%-это ставка НДС. Просто НДС. Я, как и многие, считаю налог от цены реализации, которая включает в себя НДС%. 20% на добавленную стоимость? Ну кто так считает? Разве что Вы. Все считают 16,67% от цены продажи.
понятия НК и НО у меня освежается 3 раза в день. Оно слишком длинное для форумной переписки, с кучей оговорок, в том числе на личное мнение налогового инспектора.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:37

  Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.

Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

Влад у меня другой логический ряд 1998-2008-2018.
На чём основан этот рост зарплат?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:45

Мыкытась прикупился http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/st ... imost-.htm
Цены, по которым лоты продает исполнительная служба и НБУ, могут не совпадать. Например, недостроенные здания в Лабораторном переулке НБУ передали за 256 млн грн, а стартовая цена торгов составила 123 млн грн. С ноября прошлого года недостроенные здания продавались трижды, и лишь после снижения цены до 111 млн грн их купил Укрбуд Девелопмент. Скорее всего, девелопер построит на этом месте жилые дома.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:54

  UA написав:
  Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.

Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

Влад у меня другой логический ряд 1998-2008-2018.
На чём основан этот рост зарплат?

Какой рост? Вы чё. Плитку в Киеве положить - 80 грн за квадрат. 1600 грн за санузел! А им заниматься неделю!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:00

Вчера снова был по делу возле Гришка 9.
После встречи было время и решил "проинспектировать" ЖК Патриотика и ЖК Вонючка.
ЖК Патриотика - бетонные джунгли. Где между домов втулены детские площадки.
"Дети бетонных джунглей" можно рассказ начинать писать.
ЖК Вонюка возле жк обстановка - Ацкая Пердь.
До метро тока писающая трибека могла за 10 минут дойти. Идти по Ревуцкого ещё то удовольствие. Транспорт в нос так и коптит.
В доме №2 насчитал 120-130 незастелённых лоджий. Навес я так понимаю там нешуточный.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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