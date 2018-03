Додано: Чет 29 бер, 2018 11:41

Serg-ik написав: Vlad442 написав: Т

Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро? Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

3 500 грн 3 500 грн



неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500

3500 - бабушатники в пердях неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-45003500 - бабушатники в пердях

Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 бер, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.