Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ Я слышал, что Нацдружины, в каком-то городе, заставили перевозчиков понизить цены на проезд в местных маршрутках. Может им стоит заняться пересмотром цен в ЖК Тетрис? А-то непонятно, почему пустые бетонные коробки занимают столько места в нашем городе и отбрасывают тени на другие дома? Жилье должно строится с тем что бы в нем жили люди всё-таки.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 29 бер, 2018 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
UA написав:Влад у меня другой логический ряд 1998-2008-2018. На чём основан этот рост зарплат?
Какой рост? Вы чё. Плитку в Киеве положить - 80 грн за квадрат. 1600 грн за санузел! А им заниматься неделю!
Давай те не будем в одну кучу тех кто зарабатывает и тех кто просто ходит на работу. Работа в регионах есть, но это физически тяжелая работа с ненормированным графиком . Люди едут в Киев в поисках теплого места, куда можно приходить с 9 до 18 и за это им ещё и заплатят деньги.
Эгоист написав:zahar_ Я слышал, что Нацдружины, в каком-то городе, заставили перевозчиков понизить цены на проезд в местных маршрутках. Может им стоит заняться пересмотром цен в ЖК Тетрис? А-то непонятно, почему пустые коробки занимают столько места в нашем городе и отбрасывают тени на другие дома? Жилье должно быть доступным для людей всё-таки.
Насчёт -"zahar_ Я слышал, что Нацдружины, в каком-то городе, заставили перевозчиков понизить цены на проезд в местных маршрутках. Может им стоит заняться пересмотром цен в ЖК Тетрис? " Вы наверно начитались учёток первый и прохожий которые трещат что я стою на позициях "отнять и поделить". Я благодарен ЦК Азов что он остановил безпридел "бетонных терористов" на озере Качыне и на Святошинском переулке 2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Жека79 написав:жк лебединый....кто то рассматривал?
Дом ещё полтора месяца назад строили по схеме УКО - ДАБИ не было разрешение на стоительство. Перфект Груп ищет лошариков, чтобы сделать их заложниками для получения разрешения на строительство.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500 3500 - бабушатники в пердях
кому как повезло я свою однуху, не раз описанную на форуме в подробностях, на тот момент снимал за 2800 с коммуналью( коммуналь около 300 грн, без э/э). Пешком до входа метро Шулявская 10 мин ( 700 метров).
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери