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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 715716717718719>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:10

zahar_
Я слышал, что Нацдружины, в каком-то городе, заставили перевозчиков понизить цены на проезд в местных маршрутках. Может им стоит заняться пересмотром цен в ЖК Тетрис?
А-то непонятно, почему пустые бетонные коробки занимают столько места в нашем городе и отбрасывают тени на другие дома?
Жилье должно строится с тем что бы в нем жили люди всё-таки. :roll:
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 29 бер, 2018 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:13

жк лебединый....кто то рассматривал?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:26

  Первый написав:
  UA написав:Влад у меня другой логический ряд 1998-2008-2018.
На чём основан этот рост зарплат?

Какой рост? Вы чё. Плитку в Киеве положить - 80 грн за квадрат. 1600 грн за санузел! А им заниматься неделю!

Давай те не будем в одну кучу тех кто зарабатывает и тех кто просто ходит на работу.
Работа в регионах есть, но это физически тяжелая работа с ненормированным графиком .
Люди едут в Киев в поисках теплого места, куда можно приходить с 9 до 18 и за это им ещё и заплатят деньги.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:29

  Vlad442 написав:Т
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

3 500 грн
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:30

  Эгоист написав:zahar_
Я слышал, что Нацдружины, в каком-то городе, заставили перевозчиков понизить цены на проезд в местных маршрутках. Может им стоит заняться пересмотром цен в ЖК Тетрис?
А-то непонятно, почему пустые коробки занимают столько места в нашем городе и отбрасывают тени на другие дома? Жилье должно быть доступным для людей всё-таки. :roll:

Насчёт -"zahar_ Я слышал, что Нацдружины, в каком-то городе, заставили перевозчиков понизить цены на проезд в местных маршрутках. Может им стоит заняться пересмотром цен в ЖК Тетрис? " Вы наверно начитались учёток первый и прохожий которые трещат что я стою на позициях "отнять и поделить".
Я благодарен ЦК Азов что он остановил безпридел "бетонных терористов" на озере Качыне и на Святошинском переулке 2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:35

  Жека79 написав:жк лебединый....кто то рассматривал?

Дом ещё полтора месяца назад строили по схеме УКО - ДАБИ не было разрешение на стоительство.
Перфект Груп ищет лошариков, чтобы сделать их заложниками для получения разрешения на строительство.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:41

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Т
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

3 500 грн


неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 бер, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:43

  zahar_ написав:ЖК Вонюка возле жк обстановка - Ацкая Пердь.
До метро тока писающая трибека могла за 10 минут дойти.

Это очень просо объясняется:
http://rahba.org/ru/horse/4090
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Т
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

3 500 грн


неправда ваша - 4000 это был минимум, все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях

Було - 3500:8 = 437 доларів.
4000:8 = 500 доларів

Скільки коштує зараз пристойна 1к біля метро? 250 дол/міс? :oops:
Розказуй далі про вигідність інвестицій в КРЖН. Разом з Владом442, Ікарусом і т.п. шансонетками.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях

кому как повезло
я свою однуху, не раз описанную на форуме в подробностях, на тот момент снимал за 2800 с коммуналью( коммуналь около 300 грн, без э/э). Пешком до входа метро Шулявская 10 мин ( 700 метров).
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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