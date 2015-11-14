RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 715716717718

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:54

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Т
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

3 500 грн


неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях

3000-3500 это была аренда 1к на Трое, Лесном и т.п
Бабушатники в пердях - порядка 3000
Я помню еще баталии были на эту тему в ветке аренды
Хорошие варианты 1к действительно были порядка 4000-4500. Сейчас такие варианты порядка 9000 и больше
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20061
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:58

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Т
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

3 500 грн


неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях

Подтверждаю. Отличная 1К возле "не близкого" метро в 2010 улетела за 4900. С прошлой осени сдается за 10500.
Если пригодится: за 400$ (именно $ - был валютный кредит) в 2012 сотрудница сдавала гостинку на Харьковском... Сейчас 6000 гривен.
J_P
 
Повідомлень: 463
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:07

  Faceless написав:Я помню еще баталии были на эту тему в ветке аренды
Хорошие варианты 1к действительно были порядка 4000-4500. Сейчас такие варианты порядка 9000 и больше


  J_P написав:Подтверждаю. Отличная 1К возле "не близкого" метро в 2010 улетела за 4900. С прошлой осени сдается за 10500.
Если пригодится: за 400$ (именно $ - был валютный кредит) в 2012 сотрудница сдавала гостинку на Харьковском... Сейчас 6000 гривен.



Нарешті навіть нехарактеристичний і нерепрезентативний сегмент форумної аудиторії () визнав, що за 4 роки орендні ціни КРЖН "супер-пупер-євро-квартир" в доларах впали в 2 (два) рази!

Ну що тут сказати?
Хіба що "З паршивого козла хоча би шерсті шматок"! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 бер, 2018 12:17, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18577
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:09

  J_P написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:3 500 грн


неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях

Подтверждаю. Отличная 1К возле "не близкого" метро в 2010 улетела за 4900. С прошлой осени сдается за 10500.
Если пригодится: за 400$ (именно $ - был валютный кредит) в 2012 сотрудница сдавала гостинку на Харьковском... Сейчас 6000 гривен.

Подтверждуны ема ё
  Vlad442 написав:Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

Жэка 79 свою 1к на Олевской 7 в доме 2009 года в 2010 сдавал за 3500
Шах и мат "подтверждунам"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22514
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:09

Сорри за оффтоп, но не удержался

  flyman написав:Життя це не ціль, лише подорож...

=>
Зображення
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 29.11.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:21

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:3 500 грн


неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях

3000-3500 это была аренда 1к на Трое, Лесном и т.п
Бабушатники в пердях - порядка 3000
Я помню еще баталии были на эту тему в ветке аренды
Хорошие варианты 1к действительно были порядка 4000-4500. Сейчас такие варианты порядка 9000 и больше

"Подтверждун"? :wink:
topic76205.html?p=3869310#p3869310
Жека79
Сразу же в 2009 сдал за 3200 грн - это было 400 уе. Договор был на год. Потом в 2010 сдал за 3500 на год. С 2011 по 2014 сдавалась по 4000 тыс грн. В сентябре 2014 ушла как я уже писал за 4500. Квартира сдавалась всегда за день-два. Жили соответственно- сначала 1 студент, потом какая то парочка, потом 1 девочка, сейчас мама с дочкой из Луганска( очень хорошие люди кстати). Никаких строй бригад, никаких животных и прочего в квартире никогда не было. ….


..2015 год--полгода 5000, пол года 5500
2016 год---5500

Тщательнее вам надо, тщательнее.
  Vlad442 написав:Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

Может Жэка 79 - меценат? :mrgreen:
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 29 бер, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22514
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:24

  Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.

Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?


Инфляцию, уровень потребительских цен тогда и сейчас не учитываете ?
Причем инфляция сейчас разгоняется не на шутку.
vladimir07
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:26

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.

Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?


Инфляцию, уровень потребительских цен тогда и сейчас не учитываете ?
Причем инфляция сейчас разгоняется не на шутку.

У києвских ріелторів - завжди "дорожай", і завжди нерухомість "росте в ціні". :|
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18577
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:30

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Т
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?

3 500 грн


неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500
3500 - бабушатники в пердях

Ждём "супербой" -ККЦ VS Жэка 79: ККЦ назвал 1к Жэка 79 на Олевской 7 (дом 2009 года) "бабушатником"? :shock: :roll:
topic76205.html?p=3869310#p3869310

Жека79
Сразу же в 2009 сдал за 3200 грн - это было 400 уе. Договор был на год. Потом в 2010 сдал за 3500 на год. С 2011 по 2014 сдавалась по 4000 тыс грн. В сентябре 2014 ушла как я уже писал за 4500. Квартира сдавалась всегда за день-два. Жили соответственно- сначала 1 студент, потом какая то парочка, потом 1 девочка, сейчас мама с дочкой из Луганска( очень хорошие люди кстати). Никаких строй бригад, никаких животных и прочего в квартире никогда не было. ….


..2015 год--полгода 5000, пол года 5500
2016 год---5500
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22514
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:36

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/gdn/reg_zp_p/reg_zpp13_u.htm
Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2013 році
м. Київ
Среднегодовая ЗП за год - 5007 грн = 603 долл. экв (курс 8,3 на конец года)

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році
м. Київ
Січень - 11668 = 417 долл (курс 28,01 на конец января), -31% к среднегодовой 2013
Лютий - 12124 = 449 долл (курс 26,98 на конец февраля), -26% к среднегодовой 2013
Березень - если не будет меньше 12124 = минимум 457 долл (курс 26,55), меньше -24% к среднегодовой 2013
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20061
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4453 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 715716717718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1044, 1045, 1046
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10453 1903388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 11:36
Frant
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.