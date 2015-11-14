Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Т Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
3 500 грн
неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500 3500 - бабушатники в пердях
3000-3500 это была аренда 1к на Трое, Лесном и т.п Бабушатники в пердях - порядка 3000 Я помню еще баталии были на эту тему в ветке аренды Хорошие варианты 1к действительно были порядка 4000-4500. Сейчас такие варианты порядка 9000 и больше
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Vlad442 написав:Т Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
3 500 грн
неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500 3500 - бабушатники в пердях
Подтверждаю. Отличная 1К возле "не близкого" метро в 2010 улетела за 4900. С прошлой осени сдается за 10500. Если пригодится: за 400$ (именно $ - был валютный кредит) в 2012 сотрудница сдавала гостинку на Харьковском... Сейчас 6000 гривен.
Faceless написав:Я помню еще баталии были на эту тему в ветке аренды Хорошие варианты 1к действительно были порядка 4000-4500. Сейчас такие варианты порядка 9000 и больше
J_P написав:Подтверждаю. Отличная 1К возле "не близкого" метро в 2010 улетела за 4900. С прошлой осени сдается за 10500. Если пригодится: за 400$ (именно $ - был валютный кредит) в 2012 сотрудница сдавала гостинку на Харьковском... Сейчас 6000 гривен.
Нарешті навіть нехарактеристичний і нерепрезентативний сегмент форумної аудиторії () визнав, що за 4 роки орендні ціни КРЖН "супер-пупер-євро-квартир" в доларах впали в 2 (два) рази!
Ну що тут сказати? Хіба що "З паршивого козла хоча би шерсті шматок"!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 бер, 2018 12:17, всього редагувалось 2 разів.
неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500 3500 - бабушатники в пердях
Подтверждаю. Отличная 1К возле "не близкого" метро в 2010 улетела за 4900. С прошлой осени сдается за 10500. Если пригодится: за 400$ (именно $ - был валютный кредит) в 2012 сотрудница сдавала гостинку на Харьковском... Сейчас 6000 гривен.
Подтверждуны ема ё
Vlad442 написав:Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
Жэка 79 свою 1к на Олевской 7 в доме 2009 года в 2010 сдавал за 3500 Шах и мат "подтверждунам"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
неправда ваша - 4000 минимум (500$), все более-менее пристойное возле метро было по 4200-4500 3500 - бабушатники в пердях
3000-3500 это была аренда 1к на Трое, Лесном и т.п Бабушатники в пердях - порядка 3000 Я помню еще баталии были на эту тему в ветке аренды Хорошие варианты 1к действительно были порядка 4000-4500. Сейчас такие варианты порядка 9000 и больше
Сразу же в 2009 сдал за 3200 грн - это было 400 уе. Договор был на год. Потом в 2010сдал за 3500 на год. С 2011 по 2014 сдавалась по 4000 тыс грн. В сентябре 2014 ушла как я уже писал за 4500. Квартира сдавалась всегда за день-два. Жили соответственно- сначала 1 студент, потом какая то парочка, потом 1 девочка, сейчас мама с дочкой из Луганска( очень хорошие люди кстати). Никаких строй бригад, никаких животных и прочего в квартире никогда не было. ….
..2015 год--полгода 5000, пол года 5500 2016 год---5500
Тщательнее вам надо, тщательнее.
Vlad442 написав:Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
Может Жэка 79 - меценат?
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 29 бер, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн. Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
Инфляцию, уровень потребительских цен тогда и сейчас не учитываете ? Причем инфляция сейчас разгоняется не на шутку.
Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн. Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
Инфляцию, уровень потребительских цен тогда и сейчас не учитываете ? Причем инфляция сейчас разгоняется не на шутку.
У києвских ріелторів - завжди "дорожай", і завжди нерухомість "росте в ціні".
Сразу же в 2009 сдал за 3200 грн - это было 400 уе. Договор был на год. Потом в 2010 сдал за 3500 на год. С 2011 по 2014 сдавалась по 4000 тыс грн. В сентябре 2014 ушла как я уже писал за 4500. Квартира сдавалась всегда за день-два. Жили соответственно- сначала 1 студент, потом какая то парочка, потом 1 девочка, сейчас мама с дочкой из Луганска( очень хорошие люди кстати). Никаких строй бригад, никаких животных и прочего в квартире никогда не было. ….
..2015 год--полгода 5000, пол года 5500 2016 год---5500
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році м. Київ Січень - 11668 = 417 долл (курс 28,01 на конец января), -31% к среднегодовой 2013 Лютий - 12124 = 449 долл (курс 26,98 на конец февраля), -26% к среднегодовой 2013 Березень - если не будет меньше 12124 = минимум 457 долл (курс 26,55), меньше -24% к среднегодовой 2013
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia