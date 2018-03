Додано: Чет 29 бер, 2018 13:24

J_P написав: Serg-ik написав: J_P написав: Для справки: по сравнению с 2010 годом аренда "супер-пупер-євро-квартир" просела (при сегодняшнем курсе ~26,6) меньше всего: не более 30-35%. Для справки: по сравнению с 2010 годом аренда "супер-пупер-євро-квартир" просела (при сегодняшнем курсе ~26,6) меньше всего: не более 30-35%.

страшно сравнивать с 2008? страшно сравнивать с 2008?

Нет, не страшно. Потому что не имеет смысла. Тогда доллар был уж очень дешевый. Летел в 2008 в Лондон и покупал фунты по 2$ за 1 фунт.

Предлагаю пересчитать в фунтах. Или евро. Или в канадских долларах.

Или в тройских унциях. Или в баррелях нефти.

не имеет смысла еще и потому шо количество и качество предложений изменилась - скока там за последние 8 лет метров настроено?

и продолжает строится и ремонты все современнее и выбор все больше

лобовое сравнение цен аренды - ни о чем, абсолютно согласен

