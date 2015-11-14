Сейчас я бы хотел уточнить момент с зарплатами. Мы недавно выпустили заметку, что по итогам 2017 года реальная зарплата в Украине превысила докризисный уровень. А если смотреть на темпы роста 2017-го, то реальная ЗП выросла почти на 20%, притом что экономика растет на 2%. Это нормально?



Я бы здесь поставила под сомнение качество вот этих данных.



Это данные Госкомстата.



Да, это данные Госкомстата, но по так называемым штатным работникам, фактически по сотрудникам больших предприятий частного сектора и бюджетников. Таких работников у нас меньше 8 млн человек, а всего занятых - около 16 млн. В этой статистике слабо представлены сектора, где много мелких предприятий, самозанятых людей и/или теневой деятельности, например, сельское хозяйство. Поэтому я думаю, что рост официальной зарплаты не очень хорошо отражает увеличение реальных доходов украинцев.



В самом деле? Реальная зарплата выросла на 20%: это наибольший показатель за последние 10-15 лет. Однако, согласно декабрьской социологии, 2/3 людей считают, что стали жить хуже в 2017 году. Как это объяснить?



Во-первых, как я уже говорила, люди в реальности не стали богаче на 20% за прошлый год. Ну и, конечно, участники таких опросов склонны занижать оценку своего состояния. Я больше ориентируюсь на такой показатель, как потребительские настроения: он реальнее отображает, сколько люди готовы тратить…