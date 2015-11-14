Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:Для справки: по сравнению с 2010 годом аренда "супер-пупер-євро-квартир" просела (при сегодняшнем курсе ~26,6) меньше всего: не более 30-35%.
страшно сравнивать с 2008?
Нет, не страшно. Потому что не имеет смысла. Тогда доллар был уж очень дешевый. Летел в 2008 в Лондон и покупал фунты по 2$ за 1 фунт. Предлагаю пересчитать в фунтах. Или евро. Или в канадских долларах. Или в тройских унциях. Или в баррелях нефти. И будет совсем не страшно.
J_P написав:Для справки: по сравнению с 2010 годом аренда "супер-пупер-євро-квартир" просела (при сегодняшнем курсе ~26,6) меньше всего: не более 30-35%.
страшно сравнивать с 2008?
Нет, не страшно. Потому что не имеет смысла. Тогда доллар был уж очень дешевый. Летел в 2008 в Лондон и покупал фунты по 2$ за 1 фунт. Предлагаю пересчитать в фунтах. Или евро. Или в канадских долларах. Или в тройских унциях. Или в баррелях нефти. И будет совсем не страшно.
не имеет смысла еще и потому шо количество и качество предложений изменилась - скока там за последние 8 лет метров настроено? и продолжает строится и ремонты все современнее и выбор все больше лобовое сравнение цен аренды - ни о чем, абсолютно согласен сравнивать стоит лишь рентабельность аренды, но не так как считает трибека - от цены котлована, игнорируя 2-3 года, когда вложенный капитал не приносит кешфло - а исходя из рыночной цены на моменте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Сейчас я бы хотел уточнить момент с зарплатами. Мы недавно выпустили заметку, что по итогам 2017 года реальная зарплата в Украине превысила докризисный уровень. А если смотреть на темпы роста 2017-го, то реальная ЗП выросла почти на 20%, притом что экономика растет на 2%. Это нормально?
Я бы здесь поставила под сомнение качество вот этих данных.
Это данные Госкомстата.
Да, это данные Госкомстата, но по так называемым штатным работникам, фактически по сотрудникам больших предприятий частного сектора и бюджетников. Таких работников у нас меньше 8 млн человек, а всего занятых - около 16 млн. В этой статистике слабо представлены сектора, где много мелких предприятий, самозанятых людей и/или теневой деятельности, например, сельское хозяйство. Поэтому я думаю, что рост официальной зарплаты не очень хорошо отражает увеличение реальных доходов украинцев.
В самом деле? Реальная зарплата выросла на 20%: это наибольший показатель за последние 10-15 лет. Однако, согласно декабрьской социологии, 2/3 людей считают, что стали жить хуже в 2017 году. Как это объяснить?
Во-первых, как я уже говорила, люди в реальности не стали богаче на 20% за прошлый год. Ну и, конечно, участники таких опросов склонны занижать оценку своего состояния. Я больше ориентируюсь на такой показатель, как потребительские настроения: он реальнее отображает, сколько люди готовы тратить…
"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 марта 2018 увеличилась на 437 млн грн, до 5,62 млрд грн. Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед ПАО "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы — 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно", — говорится в сообщении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Faceless написав:И, кстати, про "кто получал в Киеве 8000 грн=1 000 долл, сейчас получают 26600-24%=20216 грн". Занятное наблюдение. Среди тех, кого знаю и кто зарабатывал менее 3куе при курсе 8, ситуация как минимум такая - т.е. доходы в долл. эквиваленте если и ниже чем в 2013, то не более чем на 25%. Среди тех, кто зарабатывал больше - ситуация намного более неоднозначна, многие не вышли и на половину того уровня
Фейслес, круг ваших знайомих - то не більше 0,0001-0,00001% населення Києва. Тобто ваша вибірка не репрезентативна, статистично незначима і жодної цінності не має для пересічного. Вам варто писати "ІМХО" - тобто на ваш розсуд, який в даному контексті є апокрифичним.
Фейслес, Вам багато разів було пояснено, шо ІТ-бізнес не є характеристичним для 95% укро-економіки. І не можна ІТ-зарплати натягувати, як сову на глобус, на решту зарплат в Україні.
захар, сколько от олевской 7 до метро? млять, ну хоть раз бы мозг включил перед тем как очередную хрень писать эксперд, бл
Сейчас будет то же самое, что на ветке аренды с квартирами в пердях Дарницкого района. Да и про то же Олевскую то же самое уже было. Полчаса пешкарусом, но по логике Захара это "прям у метро"
О ещё один поединок - БЕЗЛИКИЙ VS Жэка 79 . И правильно вас понял безликий - от Олевская7 "Полчаса пешкарусом," до метро Академ городок?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Ты заносчивый и спесивый зазнайка который ничего не понимает в матчасть. /quote]
ты тока шо описал сам себя со своими "авторитетными заявлениями" на этом давай до свидания
Гы ККЦ Безлавно слился.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 29 бер, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн. Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.
Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?
Инфляцию, уровень потребительских цен тогда и сейчас не учитываете ? Причем инфляция сейчас разгоняется не на шутку.
Согласно статистике рост доходов намного опережает инфляцию, но при чем тут вообще инфляция и цены? Доходы растут, расходы пропорционально растут, цены, в том числе и на аренду растут, способность накапливать растет, цены на недвижимость с некоторым лагом растут. Так же нужно понимать, что рост цен, рост расходов это всегда рост чьих-то доходов. Например, учительница (не игрок на РН) накопила и решила сделать косметический ремонтик - у торговца на обойном рынке может появиться еще одна квартира.