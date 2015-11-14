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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 719720721722>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:14

  Serg-ik написав:
  J_P написав:Для справки: по сравнению с 2010 годом аренда "супер-пупер-євро-квартир" просела (при сегодняшнем курсе ~26,6) меньше всего: не более 30-35%.

страшно сравнивать с 2008?

Нет, не страшно. Потому что не имеет смысла. Тогда доллар был уж очень дешевый. Летел в 2008 в Лондон и покупал фунты по 2$ за 1 фунт.
Предлагаю пересчитать в фунтах. Или евро. Или в канадских долларах.
Или в тройских унциях. Или в баррелях нефти.
И будет совсем не страшно.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:24

  J_P написав:
  Serg-ik написав:
  J_P написав:Для справки: по сравнению с 2010 годом аренда "супер-пупер-євро-квартир" просела (при сегодняшнем курсе ~26,6) меньше всего: не более 30-35%.

страшно сравнивать с 2008?

Нет, не страшно. Потому что не имеет смысла. Тогда доллар был уж очень дешевый. Летел в 2008 в Лондон и покупал фунты по 2$ за 1 фунт.
Предлагаю пересчитать в фунтах. Или евро. Или в канадских долларах.
Или в тройских унциях. Или в баррелях нефти.
И будет совсем не страшно.


не имеет смысла еще и потому шо количество и качество предложений изменилась - скока там за последние 8 лет метров настроено?
и продолжает строится и ремонты все современнее и выбор все больше
лобовое сравнение цен аренды - ни о чем, абсолютно согласен
сравнивать стоит лишь рентабельность аренды, но не так как считает трибека - от цены котлована, игнорируя 2-3 года, когда вложенный капитал не приносит кешфло - а исходя из рыночной цены на моменте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Я и говорю об официально.


https://lb.ua/economics/2018/03/23/3933 ... _mvf_.html
Сейчас я бы хотел уточнить момент с зарплатами. Мы недавно выпустили заметку, что по итогам 2017 года реальная зарплата в Украине превысила докризисный уровень. А если смотреть на темпы роста 2017-го, то реальная ЗП выросла почти на 20%, притом что экономика растет на 2%. Это нормально?

Я бы здесь поставила под сомнение качество вот этих данных.

Это данные Госкомстата.

Да, это данные Госкомстата, но по так называемым штатным работникам, фактически по сотрудникам больших предприятий частного сектора и бюджетников. Таких работников у нас меньше 8 млн человек, а всего занятых - около 16 млн. В этой статистике слабо представлены сектора, где много мелких предприятий, самозанятых людей и/или теневой деятельности, например, сельское хозяйство. Поэтому я думаю, что рост официальной зарплаты не очень хорошо отражает увеличение реальных доходов украинцев.

В самом деле? Реальная зарплата выросла на 20%: это наибольший показатель за последние 10-15 лет. Однако, согласно декабрьской социологии, 2/3 людей считают, что стали жить хуже в 2017 году. Как это объяснить?

Во-первых, как я уже говорила, люди в реальности не стали богаче на 20% за прошлый год. Ну и, конечно, участники таких опросов склонны занижать оценку своего состояния. Я больше ориентируюсь на такой показатель, как потребительские настроения: он реальнее отображает, сколько люди готовы тратить…


"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 марта 2018 увеличилась на 437 млн ​​грн, до 5,62 млрд грн. Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед ПАО "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы — 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно", — говорится в сообщении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:48

  Faceless написав:И, кстати, про "кто получал в Киеве 8000 грн=1 000 долл, сейчас получают 26600-24%=20216 грн". Занятное наблюдение. Среди тех, кого знаю и кто зарабатывал менее 3куе при курсе 8, ситуация как минимум такая - т.е. доходы в долл. эквиваленте если и ниже чем в 2013, то не более чем на 25%.
Среди тех, кто зарабатывал больше - ситуация намного более неоднозначна, многие не вышли и на половину того уровня

Фейслес, круг ваших знайомих - то не більше 0,0001-0,00001% населення Києва.
Тобто ваша вибірка не репрезентативна, статистично незначима і жодної цінності не має для пересічного.
Вам варто писати "ІМХО" - тобто на ваш розсуд, який в даному контексті є апокрифичним.

Фейслес, Вам багато разів було пояснено, шо ІТ-бізнес не є характеристичним для 95% укро-економіки. І не можна ІТ-зарплати натягувати, як сову на глобус, на решту зарплат в Україні. :mrgreen:

  kingkongovets написав:лобовое сравнение цен аренды

Лобовими бувають лише зіткнення автомобілів на трасі, знавець КРЖН))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 бер, 2018 13:59, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:49

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Ждём "супербой" -ККЦ VS Жэка 79: ККЦ назвал 1к Жэка 79 на Олевской 7 (дом 2009 года) "бабушатником"? :shock: :roll:
topic76205.html?p=3869310#p3869310


захар, сколько от олевской 7 до метро?
млять, ну хоть раз бы мозг включил перед тем как очередную хрень писать
эксперд, бл

Сейчас будет то же самое, что на ветке аренды с квартирами в пердях Дарницкого района.
Да и про то же Олевскую то же самое уже было. Полчаса пешкарусом, но по логике Захара это "прям у метро"

О ещё один поединок - БЕЗЛИКИЙ VS Жэка 79 .
И правильно вас понял безликий - от Олевская7 "Полчаса пешкарусом," до метро Академ городок?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:53

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Ты заносчивый и спесивый зазнайка который ничего не понимает в матчасть.
/quote]

ты тока шо описал сам себя со своими "авторитетными заявлениями"
на этом давай до свидания

Гы ККЦ Безлавно слился.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 29 бер, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:- от Олевская7 "Полчаса пешкарусом," до метро Академ городок?

Хперт просветите сколько реально, а лучше вечером пройдитесь ножками
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... там Я Франтові відписав на Львівській гілці, про "легкий хліб"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:00

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Тем временем в феврале средняя зарплата по Киеву превысила 12 000 грн.
Кто не поленится и посчитает ср зп в долларах в феврале 10-ого и феврале 18 будет удивлен и поймет, что сегодняшние цены на недвижимость это какое-то временное недоразумение.

Кто помнит, сколько в 2010 была цена аренды хорошей однушки недалеко до метро?


Инфляцию, уровень потребительских цен тогда и сейчас не учитываете ?
Причем инфляция сейчас разгоняется не на шутку.

Согласно статистике рост доходов намного опережает инфляцию, но при чем тут вообще инфляция и цены? Доходы растут, расходы пропорционально растут, цены, в том числе и на аренду растут, способность накапливать растет, цены на недвижимость с некоторым лагом растут.
Так же нужно понимать, что рост цен, рост расходов это всегда рост чьих-то доходов.
Например, учительница (не игрок на РН) накопила и решила сделать косметический ремонтик - у торговца на обойном рынке может появиться еще одна квартира.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:[quote="4335029:zahar_"]
Ждём "супербой" -ККЦ VS Жэка 79: ККЦ назвал 1к Жэка 79 на Олевской 7 (дом 2009 года) "бабушатником"? :shock: :roll:
topic76205.html?p=3869310#p3869310


захар, сколько от олевской 7 до метро?
млять, ну хоть раз бы мозг включил перед тем как очередную хрень писать
эксперд, бл

Сейчас будет то же самое, что на ветке аренды с квартирами в пердях Дарницкого района.
Да и про то же Олевскую то же самое уже было. Полчаса пешкарусом, но по логике Захара это "прям у метро"

О ещё один поединок - БЕЗЛИКИЙ VS Жэка 79 .
И правильно вас понял безликий - от Олевская7 "Полчаса пешкарусом," до метро Академ городок?[/quote]

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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