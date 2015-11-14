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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721722723724>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я из тех, кто получает аренду, вы из тех, кто ее платит. Вот все, что нужно знать.

Вы из тех, у кого деньги в бетоне... из которого по капельке каждый месяц что-то выдавливаете.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:43

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Задолженность за коммуналку - это большей частью задолженность со стороны государства за субсидиантов.
А вот как вы объясните, что при постоянном пополнении того же арендного рынка новыми и новыми квартирами, аренда в гривне так выросла?

Что-то я не пойму: какие субсидии в Киеве, если средняя зарплата такая, что субсидия не положена? Кстати, в статье расписано сколько должны люди, а сколько предприятия.
Вы уверены, что арендный рынок пополняется готовым к сдаче жильём? Прирост на арендном рынке пропорционален приросту жилого строительства?

Пенсионерам, даже в Киеве, субсидия вполне светит. Плюс вы сами только что цитировали, что как бы почти половина трудоспособного населения не светит официальных доходов (примерно так и есть).
Какая разница, пропорционально ли пополняется темпам строительства? Вы разве хотите сказать, что арендных квартир в новостроях нет? Да их там под половину. И при всем этом росте предложения цены аренды все равно растут
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:46

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Кстати давече вы мылились мерять каждый месяц, и если в какой-то месяц 2018 средняя зарплата будет 560 долл, то вы будете считать ваш прогноз сбывшимся.

Всего два месяца пока доступно
Захар, я не сомневался что вы зануда. Но то, что вы зануда, не умеющий считать, вы решили уточнить сами. Хоть на среднегодовой курс, хоть на курс к концу года - получим константу. Динамика, показывающая, что разрыв от этой константы уменьшается, останется той же.
И чего вы вечно апеллируете к финансистам? Вы разве финансист? Финансистам положено уметь считать, профессия обязывает :mrgreen:

Конечно финансист.
Вон Вас на подтасовке поймал. Меряете тёплое с мягким.
Меряйте или помесячно чтобы получить - к 2018 году курс доллара будет таким как 2013 - или дождитесь конца и сличите среднегодовую зарплату в гивнах с среднегодовым курсом доллара и получите среднегодовую зарплату в долларах в долларах за 2013.
Аналогично посчитаете за 2018.
И если показатель 2013 будут больше - вам велком ту лужа. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Конечно финансист.

Чета ржу :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:48

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Конечно финансист.

Чета ржу :mrgreen:

Я тоже.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:49

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Я из тех, кто получает аренду, вы из тех, кто ее платит. Вот все, что нужно знать.

Вы из тех, у кого деньги в бетоне... из которого по капельке каждый месяц что-то выдавливаете.

Лучше иметь деньги, хоть в бетоне, хоть в долларе, хоть в гривне, чем не иметь и из зависти метаться какашками на форуме.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:00

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Конечно финансист.

Чета ржу :mrgreen:

Ржите ИсЧо. Подтасовывающий вы наш. :roll:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/gdn/reg_zp_p/reg_zpp13_u.htm
Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2013 році
м. Київ
Среднегодовая ЗП за год - 5007 грн = 603 долл. экв (курс 8,3 на конец года)

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році
м. Київ
Січень - 11668 = 417 долл (курс 28,01 на конец января), -31% к среднегодовой 2013
Лютий - 12124 = 449 долл (курс 26,98 на конец февраля), -26% к среднегодовой 2013
Березень - если не будет меньше 12124 = минимум 457 долл (курс 26,55), меньше -24% к среднегодовой 2013

Фейслес - вы уже стали как будивельнык круть верть.
Если вы берёте годовую зарплату - то на годой и курс доллара надо делить, а не на "курс 8,3 на конец года)?
НЕ МУХЛЮЙТЕ. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:08

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:По поводу 8 и 20 тыс грн - у всех по разному. Кто-то, кто получал в банке 8, сейчас сидит на пособии, а другой, получавший 1 тыс долларов и арендовавший однушку, мог бы получать сейчас 20 тыс гривен, но предпочитает получать 1,5 тыс евро в Польше, вкладывается в котлован и ждет пока достроится его трешка чтобы вернуться.

А у строителей, занятых на "Эврике", судя по-всему, зарплата в чупа-чупсах. Строить не спешат

Аргументы закончились, в ход пошли какашки.

PS За меня не беспокойтесь. Я из тех, кто получает аренду, вы из тех, кто ее платит. Вот все, что нужно знать.

Вы инвестор-терпила в дом №7 в ЖК Эврика.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:09

  Faceless написав:почти половина трудоспособного населения не светит официальных доходов

Кстати, уровень черного нала у застройщиков и кормящихся от них контор просто зашкаливает, явно выше среднерыночной оценки. Местные форумчане должны быть в курсе :)
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:12

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:По поводу 8 и 20 тыс грн - у всех по разному. Кто-то, кто получал в банке 8, сейчас сидит на пособии, а другой, получавший 1 тыс долларов и арендовавший однушку, мог бы получать сейчас 20 тыс гривен, но предпочитает получать 1,5 тыс евро в Польше, вкладывается в котлован и ждет пока достроится его трешка чтобы вернуться.

А у строителей, занятых на "Эврике", судя по-всему, зарплата в чупа-чупсах. Строить не спешат

Инвесторы в ЖК Эврику - редкостные терпилы. И похоже со стокгольмским синдромом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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