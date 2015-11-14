Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Задолженность за коммуналку - это большей частью задолженность со стороны государства за субсидиантов. А вот как вы объясните, что при постоянном пополнении того же арендного рынка новыми и новыми квартирами, аренда в гривне так выросла?
Что-то я не пойму: какие субсидии в Киеве, если средняя зарплата такая, что субсидия не положена? Кстати, в статье расписано сколько должны люди, а сколько предприятия. Вы уверены, что арендный рынок пополняется готовым к сдаче жильём? Прирост на арендном рынке пропорционален приросту жилого строительства?
Пенсионерам, даже в Киеве, субсидия вполне светит. Плюс вы сами только что цитировали, что как бы почти половина трудоспособного населения не светит официальных доходов (примерно так и есть). Какая разница, пропорционально ли пополняется темпам строительства? Вы разве хотите сказать, что арендных квартир в новостроях нет? Да их там под половину. И при всем этом росте предложения цены аренды все равно растут
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
zahar_ написав:Кстати давече вы мылились мерять каждый месяц, и если в какой-то месяц 2018 средняя зарплата будет 560 долл, то вы будете считать ваш прогноз сбывшимся.
Всего два месяца пока доступно Захар, я не сомневался что вы зануда. Но то, что вы зануда, не умеющий считать, вы решили уточнить сами. Хоть на среднегодовой курс, хоть на курс к концу года - получим константу. Динамика, показывающая, что разрыв от этой константы уменьшается, останется той же. И чего вы вечно апеллируете к финансистам? Вы разве финансист? Финансистам положено уметь считать, профессия обязывает
Конечно финансист. Вон Вас на подтасовке поймал. Меряете тёплое с мягким. Меряйте или помесячно чтобы получить - к 2018 году курс доллара будет таким как 2013 - или дождитесь конца и сличите среднегодовую зарплату в гивнах с среднегодовым курсом доллара и получите среднегодовую зарплату в долларах в долларах за 2013. Аналогично посчитаете за 2018. И если показатель 2013 будут больше - вам велком ту лужа.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році м. Київ Січень - 11668 = 417 долл (курс 28,01 на конец января), -31% к среднегодовой 2013 Лютий - 12124 = 449 долл (курс 26,98 на конец февраля), -26% к среднегодовой 2013 Березень - если не будет меньше 12124 = минимум 457 долл (курс 26,55), меньше -24% к среднегодовой 2013
Фейслес - вы уже стали как будивельнык круть верть. Если вы берёте годовую зарплату - то на годой и курс доллара надо делить, а не на "курс 8,3 на конец года)? НЕ МУХЛЮЙТЕ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:По поводу 8 и 20 тыс грн - у всех по разному. Кто-то, кто получал в банке 8, сейчас сидит на пособии, а другой, получавший 1 тыс долларов и арендовавший однушку, мог бы получать сейчас 20 тыс гривен, но предпочитает получать 1,5 тыс евро в Польше, вкладывается в котлован и ждет пока достроится его трешка чтобы вернуться.
А у строителей, занятых на "Эврике", судя по-всему, зарплата в чупа-чупсах. Строить не спешат
Аргументы закончились, в ход пошли какашки.
PS За меня не беспокойтесь. Я из тех, кто получает аренду, вы из тех, кто ее платит. Вот все, что нужно знать.
Вы инвестор-терпила в дом №7 в ЖК Эврика.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:По поводу 8 и 20 тыс грн - у всех по разному. Кто-то, кто получал в банке 8, сейчас сидит на пособии, а другой, получавший 1 тыс долларов и арендовавший однушку, мог бы получать сейчас 20 тыс гривен, но предпочитает получать 1,5 тыс евро в Польше, вкладывается в котлован и ждет пока достроится его трешка чтобы вернуться.
А у строителей, занятых на "Эврике", судя по-всему, зарплата в чупа-чупсах. Строить не спешат
Инвесторы в ЖК Эврику - редкостные терпилы. И похоже со стокгольмским синдромом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.