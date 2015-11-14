Расскажите какой "уровень".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:15
Расскажите какой "уровень".
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я чупа-чупсы упомянул. Странные у Вас ассоциации
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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