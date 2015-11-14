Расскажите какой "уровень".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:15
Расскажите какой "уровень".
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я чупа-чупсы упомянул. Странные у Вас ассоциации
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:07
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:09
Видать, нерничает инвестор Поди уже 9 месяцев как "дядя" ему должен был товар поставить - 3к в доме №7 ЖК Эврика.
Но "дядя" до сих пор не поставил и не известно когда поставит так как к выполнению ТУ Водоканала Аркада ещё не преступала.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:51
Прокурор расскажет
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:57
о, исчё один "финансист" слилсо...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:40
А что на форуме уже нельзя говорить - что учёткам Первый и Прохожий тут никто не обязан ОБЯЗАТЕЛЬНО делится информацией инсайдом?
Почему это прохожий позволяет себе "предъявлять" к пользователю Mazay256-"исчё один "финансист" слилсо..."?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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