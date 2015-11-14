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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721722723724

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:15

  Mazay256 написав:
  Faceless написав:почти половина трудоспособного населения не светит официальных доходов

Кстати, уровень черного нала у застройщиков и кормящихся от них контор просто зашкаливает, явно выше среднерыночной оценки. Местные форумчане должны быть в курсе :)

Расскажите какой "уровень".
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:из зависти метаться какашками на форуме.

Я чупа-чупсы упомянул. Странные у Вас ассоциации
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:07

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Конечно финансист.

Чета ржу :mrgreen:

https://youtu.be/K-nC2LCwzww
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:09

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:из зависти метаться какашками на форуме.

Я чупа-чупсы упомянул. Странные у Вас ассоциации

Видать, нерничает инвестор Поди уже 9 месяцев как "дядя" ему должен был товар поставить - 3к в доме №7 ЖК Эврика.
Но "дядя" до сих пор не поставил и не известно когда поставит так как к выполнению ТУ Водоканала Аркада ещё не преступала.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:51

  Первый написав:
  Mazay256 написав:
  Faceless написав:почти половина трудоспособного населения не светит официальных доходов

Кстати, уровень черного нала у застройщиков и кормящихся от них контор просто зашкаливает, явно выше среднерыночной оценки. Местные форумчане должны быть в курсе :)

Расскажите какой "уровень".


Прокурор расскажет :mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:57

  Mazay256 написав:
  Первый написав:
  Mazay256 написав:Кстати, уровень черного нала у застройщиков и кормящихся от них контор просто зашкаливает, явно выше среднерыночной оценки. Местные форумчане должны быть в курсе :)

Расскажите какой "уровень".


Прокурор расскажет :mrgreen:

о, исчё один "финансист" слилсо... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:40

  Прохожий написав:
  Mazay256 написав:
  Первый написав:Расскажите какой "уровень".


Прокурор расскажет :mrgreen:

о, исчё один "финансист" слилсо... :shock:

А что на форуме уже нельзя говорить - что учёткам Первый и Прохожий тут никто не обязан ОБЯЗАТЕЛЬНО делится информацией инсайдом?
Почему это прохожий позволяет себе "предъявлять" к пользователю Mazay256-"исчё один "финансист" слилсо..."? :evil:
  Mazay256 написав:Кстати, уровень черного нала у застройщиков и кормящихся от них контор просто зашкаливает, явно выше среднерыночной оценки. Местные форумчане должны быть в курсе :)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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