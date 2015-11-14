Расскажите какой "уровень".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:15
Расскажите какой "уровень".
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я чупа-чупсы упомянул. Странные у Вас ассоциации
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:07
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:09
Видать, нерничает инвестор Поди уже 9 месяцев как "дядя" ему должен был товар поставить - 3к в доме №7 ЖК Эврика.
Но "дядя" до сих пор не поставил и не известно когда поставит так как к выполнению ТУ Водоканала Аркада ещё не преступала.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:51
Прокурор расскажет
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:57
о, исчё один "финансист" слилсо...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:40
о ценах
6я очередь Комфорт-Тауна (почти у самой ЖД), смарт-квартиры - 1100 за квадрат.
и судя по кондерам и ремонтам, активненько так раскупают
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:48
ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?
Тоже отмечусь по поводу аренды, в 2011 снимали 1-к на Островского 13 за 3500. До метро Вокзальная минут 10-15 было. С ремонтом где-то около такого -
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:49
И про уровень безнала (правда не КРЖН):
- центр: квартира 1300 тыс (47куе) - официально на счет застройщика (ТОВ, не через фонд, почему на разбираюсь в этом) - меньше 500 тыс (17куе), на ФОП за услуги по ПОИСКУ жилья для покупки - больше 800 тыс (30 куе)
- массовые дома (как вы выразились), точнее самый эконом: квартира 450 тыс (16куе), официально на счет ФФС - меньше 350 тыс (12куе), 100 тыс (немного меньше 4куе) налом вообще без бумаг
Это 2 крайние варианта (одного из самых дорогих (массовых, не элит) и самого дешевых варианта). Все из практики, не теория. Есть ли 100% кто принимает официально? Пока не встречал такого
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:57
По-моему сейчас почти ничего невозможно продать по рыночной цене. Все покупатели ищут "выгодное предложение".
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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