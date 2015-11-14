Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...
Периодически там проезжаю мимо есличё...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...
Периодически там проезжаю мимо есличё...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:30
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:57
Сейчас вам скажут что это Ипеня и это вовсе не возле метро.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:06
У вас странное восприятие "рыночной цены"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:18
Рыночная цена - средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги на определённом рынке (например, за конкретный промежуток времени).
Равновесная цена — это цена, объём спроса при которой равен объёму предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным.
Понимаете разницу? У нас сейчас превышение рыночной цены над равновесной.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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