Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...
Периодически там проезжаю мимо есличё...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...
Периодически там проезжаю мимо есличё...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:30
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:57
Сейчас вам скажут что это Ипеня и это вовсе не возле метро.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:06
У вас странное восприятие "рыночной цены"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:18
Рыночная цена - средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги на определённом рынке (например, за конкретный промежуток времени).
Равновесная цена — это цена, объём спроса при которой равен объёму предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным.
Понимаете разницу? У нас сейчас превышение рыночной цены над равновесной.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хА ХА ХА Вы бы у местных жителей с Вишняковской распросили бы дорогу! Никто по Ревуцкого не ходит такой круг дали . Самая короткая дорога туда и обратно м.Харьковская-стадион 316 школы - волмарт и Вишняковская . По данной дороге до Крушельницкой и будет 12-15мин. пешком от метро .
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:32
Этот рынок вполне конкурентный, потому по сухой теории нет оснований того, чтобы рыночная превышала равновесную.
Если же из абстрактной сухой теории спустится к практике, то тут мы обнаружим, что недвижимость - нестандартизированный товар, потому все эти изыскания их экономтеории сильно теряют смысл, чтобы рассуждать о разнице "рыночной" и "равновесной" цены (понятия равновесной цены в масштабах РН вообще нет как такого, предложение как и спрос тут - не типовые квардратные метры, а отдельные объекты, отличающиеся по локации, площади, планировке, виду из окна, качеству материалов и рядом другиз параметров; плюс функции спроса и предложения дискретны)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:33
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:48
Я там работаю (на Охтырском), так что проезжаю каждый день и как-то привыклось уже Нравится, что дом из кирпича строят (правда вроде первый в полтора или 2 кирпича, а второй и далее уже как-то попроще будут строить, во всяком случае так в отделе продаж говорили).
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:49
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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