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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 723724725726>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?

Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...

Периодически там проезжаю мимо есличё...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:30

  Жека79 написав:жк лебединый....кто то рассматривал?


Читайте ветку 5-го квартала на Домике.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:57

  Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?

Тоже отмечусь по поводу аренды, в 2011 снимали 1-к на Островского 13 за 3500. До метро Вокзальная минут 10-15 было. С ремонтом где-то около такого - https://www.olx.ua/obyavlenie/id-318-pa ... 9a4889fbb6

Сейчас вам скажут что это Ипеня и это вовсе не возле метро.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:06

  Эгоист написав:
  Xenon написав:о ценах

6я очередь Комфорт-Тауна (почти у самой ЖД), смарт-квартиры - 1100 за квадрат.
и судя по кондерам и ремонтам, активненько так раскупают :roll:

По-моему сейчас почти ничего невозможно продать по рыночной цене. Все покупатели ищут "выгодное предложение".

У вас странное восприятие "рыночной цены"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:18

  Faceless написав:
  Эгоист написав:По-моему сейчас почти ничего невозможно продать по рыночной цене. Все покупатели ищут "выгодное предложение".

У вас странное восприятие "рыночной цены"

Рыночная цена - средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги на определённом рынке (например, за конкретный промежуток времени).
Равновесная цена — это цена, объём спроса при которой равен объёму предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным.
Понимаете разницу? У нас сейчас превышение рыночной цены над равновесной.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:До метро тока писающая трибека могла за 10 минут дойти. Идти по Ревуцкого ещё то удовольствие. Транспорт в нос так и коптит.
хА ХА ХА Вы бы у местных жителей с Вишняковской распросили бы дорогу! Никто по Ревуцкого не ходит такой круг дали . Самая короткая дорога туда и обратно м.Харьковская-стадион 316 школы - волмарт и Вишняковская . По данной дороге до Крушельницкой и будет 12-15мин. пешком от метро .
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:32

  Эгоист написав:
  Faceless написав:
  Эгоист написав:По-моему сейчас почти ничего невозможно продать по рыночной цене. Все покупатели ищут "выгодное предложение".

У вас странное восприятие "рыночной цены"

Рыночная цена - средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги на определённом рынке (например, за конкретный промежуток времени).
Равновесная цена — это цена, объём спроса при которой равен объёму предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным.
Понимаете разницу? У нас сейчас превышение рыночной цены над равновесной.

Этот рынок вполне конкурентный, потому по сухой теории нет оснований того, чтобы рыночная превышала равновесную.
Если же из абстрактной сухой теории спустится к практике, то тут мы обнаружим, что недвижимость - нестандартизированный товар, потому все эти изыскания их экономтеории сильно теряют смысл, чтобы рассуждать о разнице "рыночной" и "равновесной" цены (понятия равновесной цены в масштабах РН вообще нет как такого, предложение как и спрос тут - не типовые квардратные метры, а отдельные объекты, отличающиеся по локации, площади, планировке, виду из окна, качеству материалов и рядом другиз параметров; плюс функции спроса и предложения дискретны)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:33

ДПТ по которому КГС строить дома в ЖК на Каховской могут отменить
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:48

  Прохожий написав:
  Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?

Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...

Периодически там проезжаю мимо есличё...

Я там работаю (на Охтырском), так что проезжаю каждый день и как-то привыклось уже :) Нравится, что дом из кирпича строят (правда вроде первый в полтора или 2 кирпича, а второй и далее уже как-то попроще будут строить, во всяком случае так в отделе продаж говорили).
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:49

Аркада губитель природы на постройке ЖК Патриотика на озёрах
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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