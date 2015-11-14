Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?
Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую. Стройка движется не спеша...
Периодически там проезжаю мимо есличё...
Я там работаю (на Охтырском), так что проезжаю каждый день и как-то привыклось уже Нравится, что дом из кирпича строят (правда вроде первый в полтора или 2 кирпича, а второй и далее уже как-то попроще будут строить, во всяком случае так в отделе продаж говорили).
Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.
Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?
Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.
Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?
Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год.
Ясно, спасибо за ответ! На самом деле, необходимость в фактическом расширении жилплощади остро станет не раньше чем через 2 года (где жить есть), поэтому задержка в сдаче даже на год не так страшна, главное, чтоб в итоге таки сдали Кстати, с учетом, что жилье нужно не слишком срочно, как считаете, имеет смысл еще ждать, может появятся более интересные объекты с получше ценой? Пока вот такого, чтоб однозначно понравился, ЖК не нашли. Думали еще о Parkland, но там в строящихся домах либо какие-то маленькие "смарт квартиры" либо предложили 1 этаж. Хотя мне нравится низкоэтажная застройка.