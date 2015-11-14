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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 723724725726

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 724
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
69
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
55
Раціональне планування та метраж
16%
113
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
110
Всього голосів : 724
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:51

  zahar_ написав:
  Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?

Тоже отмечусь по поводу аренды, в 2011 снимали 1-к на Островского 13 за 3500. До метро Вокзальная минут 10-15 было. С ремонтом где-то около такого - https://www.olx.ua/obyavlenie/id-318-pa ... 9a4889fbb6

Сейчас вам скажут что это Ипеня и это вовсе не возле метро.

Ну там до Васильковской реально не очень далеко, хотя меня близость к метро не первоочередно интересует (99% на машине). Ну и Ипеня это весьма условно - без пробок до Олимпийской 10 минут.
Olena_Olena
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:51

  Olena_Olena написав:
  Прохожий написав:
  Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?

Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...

Периодически там проезжаю мимо есличё...

Я там работаю (на Охтырском), так что проезжаю каждый день и как-то привыклось уже :) Нравится, что дом из кирпича строят (правда вроде первый в полтора или 2 кирпича, а второй и далее уже как-то попроще будут строить, во всяком случае так в отделе продаж говорили).

Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:54

  zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.

Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?
Olena_Olena
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:20

ах-ха
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:26

  Olena_Olena написав:
  zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.

Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?

Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:38

  zahar_ написав:
  Olena_Olena написав:
  zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.

Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?

Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год.

Ясно, спасибо за ответ! На самом деле, необходимость в фактическом расширении жилплощади остро станет не раньше чем через 2 года (где жить есть), поэтому задержка в сдаче даже на год не так страшна, главное, чтоб в итоге таки сдали :)
Кстати, с учетом, что жилье нужно не слишком срочно, как считаете, имеет смысл еще ждать, может появятся более интересные объекты с получше ценой?
Пока вот такого, чтоб однозначно понравился, ЖК не нашли. Думали еще о Parkland, но там в строящихся домах либо какие-то маленькие "смарт квартиры" либо предложили 1 этаж. Хотя мне нравится низкоэтажная застройка.
Olena_Olena
 
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