Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:38

zahar_ написав: Olena_Olena написав: zahar_ написав: Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше. Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.

Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода? Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?

Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год. Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год.

Ясно, спасибо за ответ! На самом деле, необходимость в фактическом расширении жилплощади остро станет не раньше чем через 2 года (где жить есть), поэтому задержка в сдаче даже на год не так страшна, главное, чтоб в итоге таки сдалиКстати, с учетом, что жилье нужно не слишком срочно, как считаете, имеет смысл еще ждать, может появятся более интересные объекты с получше ценой?Пока вот такого, чтоб однозначно понравился, ЖК не нашли. Думали еще о Parkland, но там в строящихся домах либо какие-то маленькие "смарт квартиры" либо предложили 1 этаж. Хотя мне нравится низкоэтажная застройка.