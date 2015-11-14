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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 724725726727>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 729
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
56
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 729
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:51

  zahar_ написав:
  Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?

Тоже отмечусь по поводу аренды, в 2011 снимали 1-к на Островского 13 за 3500. До метро Вокзальная минут 10-15 было. С ремонтом где-то около такого - https://www.olx.ua/obyavlenie/id-318-pa ... 9a4889fbb6

Сейчас вам скажут что это Ипеня и это вовсе не возле метро.

Ну там до Васильковской реально не очень далеко, хотя меня близость к метро не первоочередно интересует (99% на машине). Ну и Ипеня это весьма условно - без пробок до Олимпийской 10 минут.
Olena_Olena
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:51

  Olena_Olena написав:
  Прохожий написав:
  Olena_Olena написав:ЖК Парковая долина на Кайсарова никто не рассматривал случайно?

Локация просто жесть, лучше всего подъехать и посмотреть на месте вживую.
Стройка движется не спеша...

Периодически там проезжаю мимо есличё...

Я там работаю (на Охтырском), так что проезжаю каждый день и как-то привыклось уже :) Нравится, что дом из кирпича строят (правда вроде первый в полтора или 2 кирпича, а второй и далее уже как-то попроще будут строить, во всяком случае так в отделе продаж говорили).

Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:54

  zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.

Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?
Olena_Olena
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:20

ах-ха
ОШ30 пробил 900
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:26

  Olena_Olena написав:
  zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.

Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?

Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:38

  zahar_ написав:
  Olena_Olena написав:
  zahar_ написав:Укрбуд это застройщик который делает терпилами покупателей "воздуха" от полугода и больше.

Я за годы, что тут не появлялась, уже немного разучилась вас с первого раза понимать. Помогите расшифровать - имеете ввиду, что задерживают сдачу домов на полгода?

Да. Только от полугода задержки этот интервал у укрбуд уже в прошлом. Сейчас на объекты типы что вы привели задержка ввода в эксплуатацию будет ориентировочно год.

Ясно, спасибо за ответ! На самом деле, необходимость в фактическом расширении жилплощади остро станет не раньше чем через 2 года (где жить есть), поэтому задержка в сдаче даже на год не так страшна, главное, чтоб в итоге таки сдали :)
Кстати, с учетом, что жилье нужно не слишком срочно, как считаете, имеет смысл еще ждать, может появятся более интересные объекты с получше ценой?
Пока вот такого, чтоб однозначно понравился, ЖК не нашли. Думали еще о Parkland, но там в строящихся домах либо какие-то маленькие "смарт квартиры" либо предложили 1 этаж. Хотя мне нравится низкоэтажная застройка.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:48

  zahar_ написав:ДПТ по которому КГС строить дома в ЖК на Каховской могут отменить

Прикольным мог бы быть расклад:
Специально принимаются неправильные ДПТ
Начинается стройка, на неё списывается куча активов
Отменяются ДПТ
Стройку надо сносить
КГС объявляет себя законопослушной организацией, сносит
Но при этом объявляет себя либо банкротом либо компанией с большими финансовыми трудностями и прощает всем, кому должен.
Естественно, при наличии десятков юрлиц, под удар попадают нужные, а не вся структура КГС.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:59

Serg-ik
у вас бы могло получиться писать фантастические рассказы 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:53

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юристы Привата, те что до национализации там работали, подобную фантастику в реальность быстро превратили. Был кредит и....нечем его возвращать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:29

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Життя це не ціль, лише подорож...

=>
Зображення

телепорт :D
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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